В ведомстве сообщили, что Следком РФ и ФСБ продолжают устанавливать личности командующих подразделениями ВСУ и Нацгвардии, которые имеют отношения к конкретным преступлениям в отношении мирных граждан.
Так на сегодняшний день удалось установить начальника штаба артиллерии нацбата «Азов»*[прим. редакции — Верховный суд признал батальон «Азов» террористической организацией, его деятельность запрещена законами РФ] Лукащука, а также командира артиллерийской батареи 55-й бригады ВСУ Юнака.
Во время оперативного совещания в Луганске председатель СК РФ заявил, что оба мужчины занимались координацией артиллерийских расчетов, а также руководили обстрелами как союзных войск, так и жилых кварталов населенных пунктов и, соответственно, мирных жителей.
«В настоящее время они доставлены в Ростовскую область, где с их участием проводятся следственные действия и оперативные мероприятия», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее стало известно о забросе группы диверсантов на территорию Мариуполя.