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СК РФ сообщил о доставке двух командиров «Азова»* и ВСУ в Ростовскую область

28 октября 15:45
Фото: syria.mil.ru
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в Ростовскую область в целях следствия доставили двух украинских командиров, подробностями поделилась пресс-служба федерального Следкома.

В ведомстве сообщили, что Следком РФ и ФСБ продолжают устанавливать личности командующих подразделениями ВСУ и Нацгвардии, которые имеют отношения к конкретным преступлениям в отношении мирных граждан. 

Так на сегодняшний день удалось установить начальника штаба артиллерии нацбата «Азов»*[прим. редакции — Верховный суд признал батальон «Азов» террористической организацией, его деятельность запрещена законами РФ] Лукащука, а также командира артиллерийской батареи 55-й  бригады ВСУ Юнака. 

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Во время оперативного совещания в Луганске председатель СК РФ заявил, что оба мужчины занимались координацией артиллерийских расчетов, а также руководили обстрелами как союзных войск, так и жилых кварталов населенных пунктов и, соответственно, мирных жителей. 

«В настоящее время они доставлены в Ростовскую область, где с их участием проводятся следственные действия и оперативные мероприятия», — сказано в сообщении ведомства. 

Ранее стало известно о забросе группы диверсантов на территорию Мариуполя. 

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