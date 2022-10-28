Табор остался в городе: как живут современные ростовские цыгане

Кочевой табор-тунеядец
Зара Джелкаева рассказывает, что ее родители пришли в Ростов из Румынии в начале 50-х годов.
«Как раз в 56-ом году Хрущев запретил цыганам кочевать, они считались за тунеядцев. Отец тогда пошел работать на завод сварщиком. Образования у него никакого не было, но руками работать умел», - вспоминает Зара.
Цыганские дети в советское время, даже не смотря на обязательную семилетку, в большинстве своем не имели образования. Беготня и игры обычно заканчивались в 13-15 лет, а то и раньше.
«Такой обычай. Девочек с детства учат вести дом, помогать. У нас семьи многодетные и с малых лет мы убирали, смотрели за младшими. А потом выдают замуж. Мне было 14, мужу 13. У нас жениха и невесту подбирают родители, стараются, чтобы их ребенку досталось лучшее. Поэтому живем душа в душу уже 47 лет. В цыганских семьях вообще разводов мало, на 100 свадеб всего 1-2 случая», – рассказывает героиня.
Ранние свадьбы в цыганских семьях считаются нормой, потому что, по словам Зары, если парня не женить до 20 лет, то ему понравится холостая жизнь и он уже не захочет жениться на цыганке.
300 гостей на детской свадьбе
«До 15 лет девочки могут одеваться как хотят, по моде. Прически делать разные. Но после того, как становятся женами могут носить только длинные юбки, волосы убирать под платок, чтобы все знали, что ты уже замужняя женщина. До недавнего времени женщины у нас не работали. Так заведено: мужчина работает, женщина дома с детьми. Но время другое сейчас, в основном все работают», - говорит Зара.
Она добавляет, что строже всего соблюдают традиции цыгане-котляры: они по-прежнему проверяют невесту на целомудрие, публично вывешивая после брачной ночи белье, на котором спали молодожены. Если девушка была опорочена до свадьбы – она позорит не только себя, но и всю свою семью.
«Таких у нас называют магардо – неверные. Так не многие уже делают, ловары, например, эту традицию почти не соблюдают. Молодым неловко как-то. В целом, мы, ловары, приспособились к современным обычаям: женимся позже, не обязательно на своих, можно на русских и на ком угодно, кто полюбится», – рассказывает цыганка Зара.
Цыганские свадьбы при этом остались такими же шумными. Как говорит Зара, если на свадьбе меньше 300 гостей, то это не свадьба. На торжество может заглянуть любой желающий, а найти место празднования не так трудно: над домом невесты вывешивают красное полотно.
Женщины живут ниже мужчин
Первое время после свадьбы молодая семья живет в доме жениха. К слову, современные цыгане стараются не селиться в многоэтажных домах. По традиции, цыганским женщинам нельзя жить на верхних этажах.
«Считается, что все, что у женщины ниже пояса – есть «скверна». Тело, юбка, даже земля, на которой стоит женщина. Поэтому лучше, если под женщиной не будет еще этажей. Сложно эту традицию соблюдать, когда весь город застроен многоэтажками. Но стараемся выше третьего не жить», – объясняет необычную традицию цыганка.
В домах, где живут члены табора, обязательно есть разделение на мужскую и женскую половину. Этот обычай соблюдается даже в праздники: женщины, по словам Зары, сидят за одним столом, а мужчины – за другим.
В цыганских семьях много детей, но, как рассказала Зара, младший сын остается в родительском доме даже если у него уже есть жена и дети. Как же всех прокормить?
Воры, наркоторговцы, гадалки в 21 веке не актуальны
О цыганах укрепилось мнение как о любителях легкого заработка, а то и мошенничества или воровства. Зара объясняет, что этот стереотип вырос из кочевого прошлого ее народа.
«Когда табор кочевал и долго в одном месте не засиживался нужно было как-то быстро достать деньги: что-то купить, перепродать. Было и такое, что воровали коней, еду, деньги. Но это сто лет назад было. Сейчас даже женщины цыганки работают. Все в основном руками: мужчины чинят, по металлу работают, металлолом собирают – у многих свой бизнес такой», – рассказывает собеседница RostovGazeta.
В прошлом, по ее словам, остались цыганки-гадалки. Зара объясняет, что молодые женщины не хотят тратить время на обучение «магии»: теперь им всем нужно закончить минимум 9 классов, уделять время семье и работе.
«Вот вы в каждой цыганке ведьму видите. А у нас знаете, какое поверье есть? Женщина со светлыми волосами и голубыми глазами полна нечистой силы и только кажется такой светлой», – рассказала Зара Джелкаева.
После уроков – на работу
Однако не всегда цыгане предпочитали учебу остальным занятиям. Собеседница RostovGazeta рассказывает, что в свое время вообще не училась в школе. Сейчас большинство цыган, по ее словам, учатся в школе до 9 класса, а затем идут работать, чтобы обеспечивать свою семью. В колледж или университет поступают немногие, но и такие случаи есть.
«Моя дочка поступила после школы в колледж на учителя. Она очень хотела эту профессию получить. Сейчас в школе работает», – не без гордости добавляет Зара.
Цыгане все еще делят профессии на «цыганские» и «нецыганские». Предпочитают, говорит Зара, работать музыкантами, актерами, в шоу-бизнесе, по металлу или в технической сфере. Женщины выбирают религиозную работу, профессии педагогов, ухаживают за животными или делают одежду и украшения своими руками на продажу.
«На фабрику, в дворники или, без обид, в журналисты цыгане не пойдут. Я имею в виду настоящих, которые живут табором и хранят свой романипэ (прим.ред.: цыганский дух). Там работаю те, кто не считает себя частью цыган или кого изгнали», – объяснила Зара Джелкаева.
Изгнать из цыганского общества, по ее словам, могут за убийство, изнасилование, измену.
«Я несколько таких знала, и они все плохо закончили. Потеряли семью, связались с наркотиками. Продавали, употребляли. За такое грязное дело только изгнанный возьмется, потому что цыганский закон запрещает наркотики», – вспоминает Зара.
Цыганка добавляет, что за несколько десятилетий жизни в городе, ее народ перестроил традиции под современные реалии.
«Все также печем сывьяко, женим молодых, носим юбки в пол. Только теперь женщины работают наравне с мужчинами, больше людей отделяется от табора и идет своим путем», – заключила Зара.