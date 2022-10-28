Табор остался в городе: как живут современные ростовские цыгане

«До 15 лет девочки могут одеваться как хотят, по моде. Прически делать разные. Но после того, как становятся женами могут носить только длинные юбки, волосы убирать под платок, чтобы все знали, что ты уже замужняя женщина. До недавнего времени женщины у нас не работали. Так заведено: мужчина работает, женщина дома с детьми. Но время другое сейчас, в основном все работают», - говорит Зара.