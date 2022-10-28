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Три человека пострадали из-за обрушения дома в Новочеркаске

28 октября 06:43
Фото: 1MI
В Новочеркасске произошло частичное обрушение здания, из-за чего в больницу попали три человека, сообщили в УМЧС по региону.

Происшествие случилось на улице Грекова, где в доме рухнуло самодельное мансардное перекрытие. Оно находилось между первым и вторым этажом.

«Из-за этого пострадали трое взрослых, их с переломами доставили в медучреждение. Спасатели помогали людям выбрать из-под завалов», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что в спасательной операции участвовали восемь человек. Им потребовались две единицы техники.

Ранее стало известно, что в центре Ростове до 2026 года отремонтируют старинный доходный дом, рухнувший в июне.

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#Илья Протвинов#Обрушение#Дом#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия
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