Три человека пострадали из-за обрушения дома в Новочеркаске

Происшествие случилось на улице Грекова, где в доме рухнуло самодельное мансардное перекрытие. Оно находилось между первым и вторым этажом.
«Из-за этого пострадали трое взрослых, их с переломами доставили в медучреждение. Спасатели помогали людям выбрать из-под завалов», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в спасательной операции участвовали восемь человек. Им потребовались две единицы техники.
Ранее стало известно, что в центре Ростове до 2026 года отремонтируют старинный доходный дом, рухнувший в июне.