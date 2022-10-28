Тюменская область вошла в проект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет»

Не так давно в Тюмени построили четырехуровневую набережную реки Туры, которая удостоилась чести быть включенной в туристический маршрут ЮНЕСКО. Набережная состоит из нескольких ярусов с гранитным основанием, пространством для пеших прогулок, а также смотровыми площадками и фонтаном. В 2019 году начали благоустройство левого берега реки, в городе были восстановлены многие памятники архитектуры, сообщает nashgorod.ru.