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Тюменская область вошла в проект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет»

28 октября 19:59
Тюмень не раз попадала в рейтинги городов с самым высоким качеством жизни и как любимый мегаполис россиян. Помимо технологического развития здесь уделяют внимание и комфорту местных жителей. Это особенно ощущается в последние годы.

Достижения Тюменской области стали частью нацпроекта «20 главных событий России за 20 лет» от холдинга 1MI и АНО «ИРИ».

Участникам масштабного соцопроса предложили перечислить 15 событий, оказавших наибольшее влияние на жизнь страны, и 5 знаковых событий своего региона.

Не так давно в Тюмени построили четырехуровневую набережную реки Туры, которая удостоилась чести быть включенной в туристический маршрут ЮНЕСКО. Набережная состоит из нескольких ярусов с гранитным основанием, пространством для пеших прогулок, а также смотровыми площадками и фонтаном. В 2019 году начали благоустройство левого берега реки, в городе были восстановлены многие памятники архитектуры, сообщает nashgorod.ru.

В рамках госпроекта «Здоровье» в Тюмени открыли федеральный центр высоких медицинских технологий по профилю «Нейрохирургия». Сегодня здесь работают пять нейрохирургических отделений, поликлиника, приемное отделение, отделение анестезиологии и реанимации, клиническая лаборатория, отделение лучевой диагностики. В медучреждении уже провели более 25 тысяч нейрохирургических операций.

В Тюмени завершилось строительство кольцевой автодороги. Четырехполосная трасса протяженностью 55 километров связала в единую сеть несколько федеральных трасс, ведущих в Екатеринбург, Курган, Омск, Ханты-Мансийск.

В Тюменской области осуществляют крупнейшие проекты нефтехимической отрасли. В их числе — Антипинский нефтеперерабатывающий завод и комплекс «Тобольск-Полимер» холдинга «СИБУР». Мощность Антипинского НПЗ — 7,5 миллиона тонн нефти в год, а качество производимого дизельного топлива соответствует уровню стандарта «Евро-5». «Тобольск-Полимер» вошел в топ-3 крупнейших производств данной отрасли в мире.

В Тюмени появились центр «Тюмень-дзюдо» мирового уровня и центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». ЦОП «Тюмень-дзюдо» вошел в тройку лучших спортивных комплексов для дзюдоистов в мире. Трехэтажное здание расположилось на территории в 11 тысяч кв. метров.

Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» примечателен удобным расположением, а его инфраструктура и лыжные трассы отвечают всем требованиям FIS и полностью готовы для международных телевизионных трансляций.

#Марина Колодкина#Общество
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