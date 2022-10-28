Успехи Томской области включили в «20 главных событий России за 20 лет» по версии ИРИ

В южной части Томска появилась двухуровневая дорожная развязка. Работы по ее возведению стартовали в 2017 году. Развязка служит для сообщения Богашевского и Коларовского трактов с поселком Зональная Станция. В сумму 1,8 миллиарда рублей обошлись монтаж кольцевого пересечения, строительство шестиполосного автомобильного путепровода, примыкание Богашевского тракта к площади Южной, кольцевое пересечение в районе улиц Мокрушина, Нефтяной, Коларовского тракта. Кроме того, строители проложили тоннель под железной дорогой и произвели укладку 4,5 километра нового асфальтового покрытия.