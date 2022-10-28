Успехи Томской области включили в «20 главных событий России за 20 лет» по версии ИРИ

Как сообщает tagilcity.ru, медиахолдинг 1MI и автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» (ИРИ) создали совместный нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». Эксперты, изучающие жизнь общества, и журналисты пытаются выявить те события в жизни страны, которые в перспективе оказались наиболее значимыми для современной молодежи.
Сегодня речь пойдет о Томской области.
В столице региона был модернизирован аэропорт. Его площадь увеличилась практически втрое – и теперь достигает 11 тысяч квадратных метров. Воздушная гавань оборудована современными VIP- и бизнес-залами, также заработали командно-диспетчерский пункт, новый центр управления полетами в нижнем воздушном пространстве Западной Сибири.
В областном центре в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в России» запущен в эксплуатацию центр водных видов спорта «Звездный», в котором находится самый хорошо оснащенный бассейн за Уралом. На строительство и запуск объекта было потрачено свыше миллиарда рублей из федеральной и региональной казны.
К 75-летнему юбилею Томской области реконструирован фрагмент набережной реки Ушайки от Большого концертного зала до Каменного моста. Такая инициатива по благоустройству стала одним из этапов воплощения масштабного проекта «Томские набережные». На ремонтные работы было потрачено около миллиарда рублей.
В южной части Томска появилась двухуровневая дорожная развязка. Работы по ее возведению стартовали в 2017 году. Развязка служит для сообщения Богашевского и Коларовского трактов с поселком Зональная Станция. В сумму 1,8 миллиарда рублей обошлись монтаж кольцевого пересечения, строительство шестиполосного автомобильного путепровода, примыкание Богашевского тракта к площади Южной, кольцевое пересечение в районе улиц Мокрушина, Нефтяной, Коларовского тракта. Кроме того, строители проложили тоннель под железной дорогой и произвели укладку 4,5 километра нового асфальтового покрытия.
В Томске впервые за последние 25 лет возобновилось строительство образовательных учреждений. В микрорайоне Зеленые Горки завершено возведение школы на 1100 учеников, где также смогут учиться дети с ограниченными возможностями.