В Москве назвали победителей отраслевой премии InterComm 2022

В 2022 году было подано 207 заявок в 13 номинациях. В жюри были приглашены более 50 руководителей коммуникационных подразделений крупнейших компаний, представителей консалтинговых агентств и преподавателей вузов, передает newsnn.ru.
В номинации «Люди и технологии» победила HR-платформа Сбера «Пульс». Второе место взял банк «Тинькофф», а третье — АО «ДОМ.РФ».
В номинации «Медиа» первое место занял банк «Открытие», а за ним расположились ООО «ПЭК» и «Тинькофф».
В номинации «Образ жизни» победил BIOCAD, а второе и третье места заняли КИВИ Банк (АО) — «Комьюнити QIWI» и торговая сеть «Пятёрочка».
В номинации «Общий знаменатель» победителем стал Сбер — «Поехали». На втором месте ПАО «Газпром нефть», на третьем — группа «Полюс».
В номинации «Работа мечты» лучший проект представило ОАО «Российские железные дороги», а второе и третье места заняли Альфа-Банк и Газпромбанк соответственно.
Победителем в номинация «Событие» стало сельскохозяйственное бизнес-направление ГК «Русагро». Второе место занял КИВИ Банк (АО), третье — Сбер.
В номинации «Стратегия» победил Банк «Открытие», а за ним расположился банк «Тинькофф».
В номинации «Территория добра» лучшим оказался банк “ Тинькофф», второе место отдали торговой сети «Пятёрочка», а третье — Сберу
В номинации «Точка роста» победил Сбер, а за ним — ООО «ПЭК» и Альфа-Банк.
В номинации «Устойчивое развитие» победил «СИБУР», а за ним банк «Тинькофф» и Сбер.
В номинации «Энергия команды» победил КИВИ Банк, второе место занял Газпромбанк (АО), третье — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция».
В номинации «Команда года» первое место заняла торговая сеть «Пятёрочка», второе — банк «Открытие», третье — ГК «Р-Фарм».
Информационный партнер InterComm — медиахолдинг 1MI.
В этом году на премии была впервые введена награда «Проект года». Ее вручили компании «Металлоинвест» за проект «Сказки на ночь» как наиболее вдохновляющее и удивительное решение.