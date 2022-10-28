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В Москве назвали победителей отраслевой премии InterComm 2022

28 октября 15:14
В Москве 27 октября объявили итоги ежегодной премии по корпоративным коммуникациям InterComm 2022. Жюри конкурса отобрало лучшие проекты по формированию корпоративной культуры, построению бренда работодателя и корпоративных медиа.

В 2022 году было подано 207 заявок в 13 номинациях. В жюри были приглашены более 50 руководителей коммуникационных подразделений крупнейших компаний, представителей консалтинговых агентств и преподавателей вузов, передает newsnn.ru.

В номинации «Люди и технологии» победила HR-платформа Сбера «Пульс». Второе место взял банк «Тинькофф», а третье — АО «ДОМ.РФ».

В номинации «Медиа» первое место занял банк «Открытие», а за ним расположились ООО «ПЭК» и «Тинькофф».

В номинации «Образ жизни» победил BIOCAD, а второе и третье места заняли КИВИ Банк (АО) — «Комьюнити QIWI» и торговая сеть «Пятёрочка».

В номинации «Общий знаменатель» победителем стал Сбер — «Поехали». На втором месте ПАО «Газпром нефть», на третьем — группа «Полюс».

В номинации «Работа мечты» лучший проект представило ОАО «Российские железные дороги», а второе и третье места заняли Альфа-Банк и Газпромбанк соответственно.

Победителем в номинация «Событие» стало сельскохозяйственное бизнес-направление ГК «Русагро». Второе место занял КИВИ Банк (АО), третье — Сбер.

В номинации «Стратегия» победил Банк «Открытие», а за ним расположился банк «Тинькофф».

В номинации «Территория добра» лучшим оказался банк “ Тинькофф», второе место отдали торговой сети «Пятёрочка», а третье — Сберу

В номинации «Точка роста» победил Сбер, а за ним — ООО «ПЭК» и Альфа-Банк.

В номинации «Устойчивое развитие» победил «СИБУР», а за ним банк «Тинькофф» и Сбер.

В номинации «Энергия команды» победил КИВИ Банк, второе место занял Газпромбанк (АО), третье — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция».

В номинации «Команда года» первое место заняла торговая сеть «Пятёрочка», второе — банк «Открытие», третье — ГК «Р-Фарм».

Информационный партнер InterComm — медиахолдинг 1MI.

В этом году на премии была впервые введена награда «Проект года». Ее вручили компании «Металлоинвест» за проект «Сказки на ночь» как наиболее вдохновляющее и удивительное решение.

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