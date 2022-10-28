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В МВД прокомментировали слухи, что врачей в Ростове заставляют сдавать загранпаспорта

28 октября 18:24
Фото: 1MI

ГУ МВД по Ростовской области прокомментировало слухи об изъятых загранпаспортах

В пресс-службе МВД Ростовской области корреспонденту RostovGazeta сообщили, что информация о возможной сдаче военными медиками загранпаспортов уточняется.

В сети в Telegram-канале с миллионной аудиторией появилась информация о том, что медикам ростовского госпиталя МВД якобы велено принести с собой на работу загранпаспорта. Их под роспись передадут на хранение в отдел кадров, сказано в сообщении.

Возражения по этому вопросу не принимаются. А если медработник не сможет найти паспорт, ему придется писать объяснительную о потере. После чего загранпаспорт аннулируют.

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В пресс-службе МВД по Ростовской области на момент публикации материала затруднились прокомментировать ситуацию.

«Я сейчас уточняю эту информацию. На данный момент ничего сказать не могу», - подчеркнула специалист пресс-службы, пообещав перезвонить.

Подтвердить или опровергнуть данный факт в госпитале МВД также не удалось — рабочий день уже закончился.

Информация уточняется.

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