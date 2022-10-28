В сети в Telegram-канале с миллионной аудиторией появилась информация о том, что медикам ростовского госпиталя МВД якобы велено принести с собой на работу загранпаспорта. Их под роспись передадут на хранение в отдел кадров, сказано в сообщении.
Возражения по этому вопросу не принимаются. А если медработник не сможет найти паспорт, ему придется писать объяснительную о потере. После чего загранпаспорт аннулируют.
В пресс-службе МВД по Ростовской области на момент публикации материала затруднились прокомментировать ситуацию.
«Я сейчас уточняю эту информацию. На данный момент ничего сказать не могу», - подчеркнула специалист пресс-службы, пообещав перезвонить.
Подтвердить или опровергнуть данный факт в госпитале МВД также не удалось — рабочий день уже закончился.
Информация уточняется.