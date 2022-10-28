Со 2 по 3 ноября в Ростове планируется отключение водоснабжения на нескольких улицах. Воды не будет в переулках Днепровском и Обском, 122/1; поселке Пригородное лесничество; во 2-м Соседнем переулке, на улицах Заслуженной, Ректорской, 1-й Веерной, Кудрявой, Днепропетровской, Взлетной, Щербакова и Вятской.