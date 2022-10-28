rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В начале ноября жители Ростова на сутки останутся без воды

28 октября 07:03
Фото: Ростовский водоканал/vk.com
Со 2 по 3 ноября на нескольких улицах Ростова не будет воды, сообщили в Водоканале.

Со 2 по 3 ноября в Ростове планируется отключение водоснабжения на нескольких улицах. Воды не будет в переулках Днепровском и Обском, 122/1; поселке Пригородное лесничество; во 2-м Соседнем переулке, на улицах Заслуженной, Ректорской, 1-й Веерной, Кудрявой, Днепропетровской, Взлетной, Щербакова и Вятской.

Коммунальщики объясняют неудобства монтажом тройника на улице Орской, 14/14.

Местным жителям рекомендуют пополнить свои запасы воды.

Ростовчане стали в 1,5 раза чаще жаловаться на отсутствие горячей воды в 2022 году
Узнать подробнее

Параллельно с отключением воды в Ростове отключают электричество. На некоторых улицах города электроснабжение будет ограничиваться вплоть до 30 октября.

Напомним, ранее RostovGazeta рассказала, почему дорожают услуги ЖКХ, и как на них можно сэкономить.

Читайте также:
Подорожание услуг ЖКХ в Ростовской области: почему это происходит и что делать?Холеру не обнаружили в воде в Ростовской области после распространения фейковХолеру не обнаружили в воде в Ростовской области после распространения фейков
#Алина Заярная#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Ростовская область#ЖКХ
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12