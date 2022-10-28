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В Новочеркасске для патрулирования улиц начали привлекать студентов в октябре

28 октября 13:56
Фото: Figure19/CC BY SA 4.0/wiki

В Новочеркасске студенты по просьбе полиции патрулируют улицы в городе

В Новочеркасске решили задействовать студентов для патрулирования городских улиц, следует из документа мэрии, который есть в распоряжении RostovGazeta.

Из-за введенного среднего уровня реагирования появились дополнительные патрульные наряды. Из документа следует, что руководителей средних профессиональных и высших учебных заведений в Новочеркасске якобы попросили помощи в этом вопросе.

В частности в нем говорится, что власти города просят направить совершеннолетних студентов для патрулирования города вместе с сотрудниками полиции. Что касается количества, то просят максимально возможное.

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Подлинность документа пока подтвердить не удалось

 

Патрулировать придется ежедневно с 16 до 22 часов. Будет ли какая-либо оплата за эту работу, в документе не говорится. 

Подлинность этого документа пока подтвердить не удалось. Информация уточняется.

Ранее студентов в Ростовской области привлекли к пошиву военной одежды для мобилизованных. 

 

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#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Патруль#Студенты#Илья Протвинов
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