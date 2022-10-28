В Новочеркасске для патрулирования улиц начали привлекать студентов в октябре

Из-за введенного среднего уровня реагирования появились дополнительные патрульные наряды. Из документа следует, что руководителей средних профессиональных и высших учебных заведений в Новочеркасске якобы попросили помощи в этом вопросе.
В частности в нем говорится, что власти города просят направить совершеннолетних студентов для патрулирования города вместе с сотрудниками полиции. Что касается количества, то просят максимально возможное.
Патрулировать придется ежедневно с 16 до 22 часов. Будет ли какая-либо оплата за эту работу, в документе не говорится.
Подлинность этого документа пока подтвердить не удалось. Информация уточняется.
Ранее студентов в Ростовской области привлекли к пошиву военной одежды для мобилизованных.