В РФ ужесточат контроль за уничтожением медицинских отходов

Часто отходы везут на обычные полигоны, где они смешиваются с бытовым мусором, что очень опасно. Как полагают в Правительстве, подрядчиком по вывозу должен стать отдельный оператор. Майоров выдвинул инициативу, согласно которой регионы должны сами решать – создавать им единого оператора для медотходов или подключить к этой процедуре регоператора по вывозу ТКО.