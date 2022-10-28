В РФ ужесточат контроль за уничтожением медицинских отходов

Издание infox.ru со ссылкой на “Парламентскую газету” информирует: среди этих материалов есть те, которыми пользовались инфекционные больные, вещества, содержащие ртуть, и просроченные лекарства. Сейчас процесс захоронения таких отходов непрозрачен и небезопасен.
По мнению Андрея Майорова, председателя Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, утилизация должна вестись по строгим правилам, а саму процедура следует жестко контролировать. Сейчас такие отходы можно уничтожать не только компаниям регоператора по вывозу ТКО – их могут утилизировать любые подрядчики, согласные на более низкую цену.
Часто отходы везут на обычные полигоны, где они смешиваются с бытовым мусором, что очень опасно. Как полагают в Правительстве, подрядчиком по вывозу должен стать отдельный оператор. Майоров выдвинул инициативу, согласно которой регионы должны сами решать – создавать им единого оператора для медотходов или подключить к этой процедуре регоператора по вывозу ТКО.
Не исключено, что законодательные поправки по утилизации медоходов могут принять до конца 2022 года, предположил Майоров.