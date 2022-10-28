В Ростове боевика-экстремиста Кульбацкого приговорили к 7 годам и 11 месяцам в тюрьме

Фигурант в 2014 году в городе Селидово Донецкой области вступил в группировку. После чего в течение пяти лет вел агитационно-пропагандистскую деятельность, рассказывая о своей работе.
Людей Кульбацкий агитировал через Интернет. В 2016 году он принял участие в организованном марше группировки, его провели на подконтрольной Украине территории.
Кроме того, фигурант участвовал в боевых действиях против сил Народной милиции ДНР. По данным фактам возбудили уголовное дело.
Суд приговорил обвиняемого к семи годам и 11 месяцам колонии. Этот срок он проведет в колонии строгого режима.
Ранее боевика банды Басаева осудили в Ростове за нападение на Буденновск в 1995 году.