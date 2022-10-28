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В Ростове боевика-экстремиста Кульбацкого приговорили к 7 годам и 11 месяцам в тюрьме

28 октября 05:29
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону суд огласил приговор Владимиру Кульбацкому, который вступил в запрещенную в России группировку, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Фигурант в 2014 году в городе Селидово Донецкой области вступил в группировку. После чего в течение пяти лет вел агитационно-пропагандистскую деятельность, рассказывая о своей работе.

Людей Кульбацкий агитировал через Интернет. В 2016 году он принял участие в организованном марше группировки, его провели на подконтрольной Украине территории. 

Кроме того, фигурант участвовал в боевых действиях против сил Народной милиции ДНР. По данным фактам возбудили уголовное дело. 

Суд приговорил обвиняемого к семи годам и 11 месяцам колонии. Этот срок он проведет в колонии строгого режима. 

Ранее боевика банды Басаева осудили в Ростове за нападение на Буденновск в 1995 году.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Боевик#Происшествия
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