По информации Donnews, якобы приходят письма от администраций районов. В них есть просьбы выполнить несколько мероприятий «по защите населения от опасностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции».
"Компании просят рассказать о наличии подвалов и очистить их, если они имеются. Сделать это нужно до конца октября", - сказано в сообщении.
Также руководителей попросили до 31 октября нанести разметки по обозначению укрытий. Если подвал находится в аренде, то просят отправить письмо владельцу.
В администрации Ростова изданию уточнили, что такие письма рассылают во всех районах города. Официальной информации по этому поводу не появлялось, она уточняется.
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