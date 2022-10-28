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В Ростове-на-Дону пересчитают все подвалы из-за СВО на Украине до 31 октября

28 октября 06:46
Фото: Thomas Bresson/CC BY 2.0 / wikimedia.org
В Ростове-на-Дону, по информации СМИ, руководители компаний стали получать письма с просьбой уточнить наличие подвалов.

По информации Donnews, якобы приходят письма от администраций районов. В них есть просьбы выполнить несколько мероприятий «по защите населения от опасностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции». 

"Компании просят рассказать о наличии подвалов и очистить их, если они имеются. Сделать это нужно до конца октября", - сказано в сообщении.

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Также руководителей попросили до 31 октября нанести разметки по обозначению укрытий. Если подвал находится в аренде, то просят отправить письмо владельцу. 

В администрации Ростова изданию уточнили, что такие письма рассылают во всех районах города. Официальной информации по этому поводу не появлялось, она уточняется. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Подвал#Общество
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