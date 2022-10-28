В Ростове-на-Дону появился 30-метровый коммунальный фонтан вечером 27 октября

Аварийная ситуация произошла в вечернее время на пересечении Космонавтов и Комарова. Здесь из земли начали бить потоки воды.
По словам горожан, высота достигала около 30 метров.
"Есть еще фонтан? Вариант подъехать машину помыть?", - пошутили горожане.
"Надеюсь, никто не пострадал ", - заявили местные жители.
"У нас возле дома трубу прорвало через час после подачи отопления, еще в прошлую пятницу. Сидим теперь ждем очереди на ремонт, без тепла соответственно", - написали местные жители.
Ранее стало известно, что тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре.