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В Ростове-на-Дону появился 30-метровый коммунальный фонтан вечером 27 октября

28 октября 04:43
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии из-под земли начали бить потоки воды на большую высоту, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Аварийная ситуация произошла в вечернее время на пересечении Космонавтов и Комарова. Здесь из земли начали бить потоки воды.

По словам горожан, высота достигала около 30 метров. 

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"Есть еще фонтан? Вариант подъехать машину помыть?", - пошутили горожане. 

"Надеюсь, никто не пострадал ", - заявили местные жители. 

"У нас возле дома трубу прорвало через час после подачи отопления, еще в прошлую пятницу. Сидим теперь ждем очереди на ремонт, без тепла соответственно", - написали местные жители. 

Ранее стало известно, что тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре.

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#Илья Протвинов#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Авария#ЖКХ
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