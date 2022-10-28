В Ростове-на-Дону смягчили наказание полицейским, избившим до полусмерти задержанных

По информации «Коммерсанта», фигуранты во время патрулирования напали и избили мужчину, показавшегося им подозрительным. В результате пострадавшему потребовалась операция.
Кроме того, был избит еще один человек, после чего возбудили уголовное дело. Полицейские же вину не признали.
Октябрьский райсуд приговорил приговорил обвиняемых к трем и пяти годам заключения. Но это решение было обжаловано.
В апелляции одному фигуранту суд уменьшил срок до четырех лет и трех месяцев колонии, а второму назначили условный.
Ранее пенсионерка несколько дней умирала после избиения сыном в Ростовской области.