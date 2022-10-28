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В Ростове-на-Дону смягчили наказание полицейским, избившим до полусмерти задержанных

28 октября 14:40
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону смягчили наказание двум сотрудникам полиции Альберту Адамяну и Сергею Овсиенко, которые избили задержанных, сообщает Ростовский облсуд.

По информации «Коммерсанта», фигуранты во время патрулирования напали и избили мужчину, показавшегося им подозрительным. В результате пострадавшему потребовалась операция.

Кроме того, был избит еще один человек, после чего возбудили уголовное дело. Полицейские же вину не признали.

Октябрьский райсуд приговорил приговорил обвиняемых к трем и пяти годам заключения. Но это решение было обжаловано.

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В апелляции одному фигуранту суд уменьшил срок до четырех лет и трех месяцев колонии, а второму назначили условный.

Ранее пенсионерка несколько дней умирала после избиения сыном в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия
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