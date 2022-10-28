В Ростове на стадионе «Арсенал» прошел турнир по мини-футболу

На стадионе Арсенал собрались представители семи автотранспортных компаний, чтобы принять участие в чемпионате по мини-футболу. За одну из команд сыграл и директор транспортного департамента города Вадим Шкабарня.
В турнире принимали участие семь команд. Шесть из них, это команды сформированные из сотрудников транспортных предприятий города: МУП МТК «Ростовпассажиртранс», МУП «Ростовская транспортная компания», АО «АТП № 5», ООО «Янтарь 1», ООО «ТрансЭкспорт» и ООО «ИПОПАТ-Юг». Седьмой— стала сборная Департамента транспорта города Ростова-на-Дону.
В каждой команде было по пять игроков, количество замен не ограничено. Команды поделились на две группы, благодаря чему, каждая сыграла с каждой. После этого по результатам группового этапа были определены полуфиналисты и финалисты, которые и разделили призовые места.
Как отметил директор транспортного департамента Ростова-на-Дону Вадим Шкабарня, подобный турнир проводится впервые, но вполне возможно он станет традиционным.
«Сегодня мы организовали впервые такое мероприятие. Хочется верить, что оно станет традиционным. Добавлю, что этот турнир по мини-футболу благотворительный. С этой целью мы пригласили в качестве зрителей инвалидов-колясочников, с которыми у нас бывали недопонимания в плане перевозок. За несколько месяцев работы нам удалось добиться от водителей внимательного отношения к людям с ограниченными физическими возможностями. Причем это сказалось не только на качестве перевозки самих инвалидов, но и отразилось на дисциплине водителей наших транспортных предприятий, которые занимаются пассажирскими перевозками», — пояснил Вадим Шкабарня.
Действительно, около трибуны расположился десяток людей в инвалидных колясках. Когда торжественная часть турнира подходила к концу, организаторы вручили этим гостям памятные подарки.
Руководитель общественной организации инвалидов колясочников Роман Осипенко поблагодарил департамент транспорта за подарки, а после посетовал на те недопонимания, которые ранее возникали с перевозкой инвалидов.
«Мы очень любим спорт, но сегодня нас пригласил департамент транспорта города Ростова-на-Дону. Пригласил посмотреть соревнования и проникнуться духом спорта. Что касается перевозки инвалидов-колясочников, стоит отметить, что в одночасье сложно все поменять. Сейчас в городе большая часть автобусов является низкопольными, но есть такой момент, что далеко не все водители понимали, как правильно усадить человека с инвалидностью, или как правильно его подобрать на остановке. С подобными вопросами мы обращались в департамент транспорта еще летом. Департамент откликнулся. Вадим Николаевич организовал совещание, мы поговорили с руководителями автотранспортных колонн, которые пообещали это исправить», — рассказал руководитель общественной организации инвалидов-колясочников.
По итогу соревнований призовые места распределились следующим образом: Первое место после упорной борьбы досталось МУП МТК «Ростовпассажиртранс», второе — ООО «ТрансЭкспорт», а третье место заняла команда городского департамента транспорта.
Стоит отметить, что проведение футбольного турнира стало возможным благодаря главе Администрации города Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко, который в канун празднования Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, подписал соответствующее распоряжение.