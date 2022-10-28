В Ростове на стадионе «Арсенал» прошел турнир по мини-футболу

«Мы очень любим спорт, но сегодня нас пригласил департамент транспорта города Ростова-на-Дону. Пригласил посмотреть соревнования и проникнуться духом спорта. Что касается перевозки инвалидов-колясочников, стоит отметить, что в одночасье сложно все поменять. Сейчас в городе большая часть автобусов является низкопольными, но есть такой момент, что далеко не все водители понимали, как правильно усадить человека с инвалидностью, или как правильно его подобрать на остановке. С подобными вопросами мы обращались в департамент транспорта еще летом. Департамент откликнулся. Вадим Николаевич организовал совещание, мы поговорили с руководителями автотранспортных колонн, которые пообещали это исправить», — рассказал руководитель общественной организации инвалидов-колясочников.