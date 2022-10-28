rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове Porsche из ДНР собрал затор на проспекте Нагибина

28 октября 15:15
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове на проспекте Нагибина неподалеку от ТК «Горизонт» произошла авария с участием Lada Priora и Porsche Cayenne, подробности появились в соцсетях.

Согласно данным из соцсетей, авария произошла днем в пятницу, 28 октября.

По предварительным данным, Lada Priora врезалась в Porsche Cayenne с регистрационными номерами Донецкой Народной Республики неподалеку от перекрестка с переулком Рубиновым, в результате чего механические повреждения получил бампер автомобиля, а также оказались вырваны колеса. 

Авария парализовала движение по Текучевскому мосту в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

«А Вы говорите российский автопром-шлак.Приора немца завалила», — прокомментировали новость ростовчане.

«А если у владельца приоры страховки нет, то это ужас», — посочувствовали возможному виновнику ДТП местные жители. 

Между тем на момент публикации материала, рядом с «Горизонтом» сохраняется восьмибалльная пробка от бассейна «Волна» до улицы Омской.  Информация об аварии уточняется.

Ранее аналогичную пробку на Малиновского спровоцировали три ДТП.

Читайте также:
В Ростове три ДТП собрали семибалльную пробку на улице Малиновского 28 октябряВ Ростове из-за ограничений проезда намертво встал в пробку центр города 18 октябряГигантская пробка образовалась из-за аварии на Шолохова в Ростове с утра 18 октября
#Надежда Пустяк#Дорога#Дтп#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12