Согласно данным из соцсетей, авария произошла днем в пятницу, 28 октября.
По предварительным данным, Lada Priora врезалась в Porsche Cayenne с регистрационными номерами Донецкой Народной Республики неподалеку от перекрестка с переулком Рубиновым, в результате чего механические повреждения получил бампер автомобиля, а также оказались вырваны колеса.
«А Вы говорите российский автопром-шлак.Приора немца завалила», — прокомментировали новость ростовчане.
«А если у владельца приоры страховки нет, то это ужас», — посочувствовали возможному виновнику ДТП местные жители.
Между тем на момент публикации материала, рядом с «Горизонтом» сохраняется восьмибалльная пробка от бассейна «Волна» до улицы Омской. Информация об аварии уточняется.
Ранее аналогичную пробку на Малиновского спровоцировали три ДТП.