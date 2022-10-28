По предварительным данным, Lada Priora врезалась в Porsche Cayenne с регистрационными номерами Донецкой Народной Республики неподалеку от перекрестка с переулком Рубиновым, в результате чего механические повреждения получил бампер автомобиля, а также оказались вырваны колеса.