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В Ростове собираются включить в список ОКН Доходный дом Парамонова

28 октября 11:48
Фото: Яндекс.Карты
Доходный дом Парамонова на Социалистической, 128 в Ростове
В Ростове включат Доходный дом Ивана Парамонова в список выявленных ОКН, об этом сообщили общественники движения «МойФасад».

Градозащитники рассказали, что строение на улице Социалистической, 128, которое носит имя «Доходного дома Ивана Парамонова», станет одним из домов, включенных в список выявленных объектов культурного наследия. 

По словам общественников, здание было построено в начале прошлого столетия и находилось в собственности племянника известного ростовского купца Елпидифора Парамонова.  

Напомним, весной Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект сноса этого здания, признанного аварийным и попавшего под программу расселения. А само строение попало под волну попыток разграбления мародерами. 

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Общественники отмечают, что корпус и главный фасад здания остаются все еще в хорошем состоянии, а элементы украшения фасада и внутренних помещений имеют культурную и историческую ценность, равно как и прославленная фамилия владельца дома.  

«Именно подобные здания, связанные с известными фамилиями, и формируют историческую ёмкость города», — отмечают общественники.  

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