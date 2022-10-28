Градозащитники рассказали, что строение на улице Социалистической, 128, которое носит имя «Доходного дома Ивана Парамонова», станет одним из домов, включенных в список выявленных объектов культурного наследия.
По словам общественников, здание было построено в начале прошлого столетия и находилось в собственности племянника известного ростовского купца Елпидифора Парамонова.
Напомним, весной Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект сноса этого здания, признанного аварийным и попавшего под программу расселения. А само строение попало под волну попыток разграбления мародерами.
Общественники отмечают, что корпус и главный фасад здания остаются все еще в хорошем состоянии, а элементы украшения фасада и внутренних помещений имеют культурную и историческую ценность, равно как и прославленная фамилия владельца дома.
«Именно подобные здания, связанные с известными фамилиями, и формируют историческую ёмкость города», — отмечают общественники.