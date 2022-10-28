rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове три ДТП собрали семибалльную пробку на улице Малиновского 28 октября

28 октября 14:18
Фото: 1MI
В Ростове вечером пятницы, 28 октября, из-за трех аварий на Малиновского собралась многокилометровая пробка, данные появились в сервисе Яндекс. Карты.

Согласно данным сервиса, вечером на улице Малиновского возникла длинная пробка сразу в двух направлениях движения, которая собрала десятки автомобилей на участке от улицы 339-й Стрелковой Дивизии до Таганрогской. 

Причиной этого стали три аварии, произошедшие по комментариям очевидцев, рядом со станцией пригородных поездов Ростов-Западный, неподалеку от остановки «Нефтекачка», а также на перекрестке улицы Воздушной с Малиновского. Ростовчане сообщают, что в последнем случае причиной затора стала поломка грузовика. 

Семибалльные пробки в Ростове 28 октября
Фото: Яндекс.Карты

Все ДТП были зафиксированы в период с 14.33 до 16.52 мск. 

В Ростове из-за ограничений проезда намертво встал в пробку центр города 18 октября
Узнать подробнее

Детали оставшихся двух аварий будут уточняться в ГИБДД, а пробка продолжает сохраняться на момент публикации материала, а потому автомобилистам рекомендовано выбрать альтернативные маршруты движения. 

Ранее в Ростовской области столкнулись автобус с грузовиком. 

Читайте также:
Гигантская пробка образовалась из-за аварии на Шолохова в Ростове с утра 18 октябряОгромную пробку создала фура со щебнем, перевернувшаяся на М-4 «Дон» под РостовомНа выезде из Новочеркасска образовалась пробка почти в 3 километра
#Дорога#Дтп#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествия#Надежда Пустяк
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12