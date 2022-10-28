Причиной этого стали три аварии, произошедшие по комментариям очевидцев, рядом со станцией пригородных поездов Ростов-Западный, неподалеку от остановки «Нефтекачка», а также на перекрестке улицы Воздушной с Малиновского. Ростовчане сообщают, что в последнем случае причиной затора стала поломка грузовика.