Согласно данным сервиса, вечером на улице Малиновского возникла длинная пробка сразу в двух направлениях движения, которая собрала десятки автомобилей на участке от улицы 339-й Стрелковой Дивизии до Таганрогской.
Причиной этого стали три аварии, произошедшие по комментариям очевидцев, рядом со станцией пригородных поездов Ростов-Западный, неподалеку от остановки «Нефтекачка», а также на перекрестке улицы Воздушной с Малиновского. Ростовчане сообщают, что в последнем случае причиной затора стала поломка грузовика.
Все ДТП были зафиксированы в период с 14.33 до 16.52 мск.
Детали оставшихся двух аварий будут уточняться в ГИБДД, а пробка продолжает сохраняться на момент публикации материала, а потому автомобилистам рекомендовано выбрать альтернативные маршруты движения.
Ранее в Ростовской области столкнулись автобус с грузовиком.