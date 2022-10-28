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В Ростовской области открыли две площадки для формирования колонн грузовиков в Крым

28 октября 12:22
Фото: 1MI
В Ростовской области создали две перехватывающие парковки, на которых формируют колонны грузовиков, направляющиеся в Крым, об этом рассказали в Минтранспорта региона.

В своем комментарии порталу ТАСС в ведомстве рассказали, что создали две парковки, где происходит формирование колонн большегрузов и находятся палаточные городки департамента по предупреждению и ликвидации ЧС. 

Площадки находятся рядом с Русским Колодцем и Самбеком, но действует пока только первая, расположенная в Неклиновском районе. Там грузовики собираются в колонну, после чего организованным строем следуют в Джанкой. Вторую площадку формируют в качестве резерва. 

В донском Минтрансе уточнили, что на этих же площадках находятся зоны отдыха для водителей, а также пункты обеспечения горячего питания. Благодаря организации процесса удается не создавать очереди при досмотрах. 

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В ведомстве рассказали, что только за последние сутки в Крым из Ростовской области через новые субъекты РФ отправились около 90 колонн из почти 600 грузовиков.

Напомним, ранее на Крымском мосту произошел теракт, который унес жизни трех человек, а потому федеральный Минтранс был вынужден изменить маршруты для большегрузов. 

 

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