В своем комментарии порталу ТАСС в ведомстве рассказали, что создали две парковки, где происходит формирование колонн большегрузов и находятся палаточные городки департамента по предупреждению и ликвидации ЧС.
Площадки находятся рядом с Русским Колодцем и Самбеком, но действует пока только первая, расположенная в Неклиновском районе. Там грузовики собираются в колонну, после чего организованным строем следуют в Джанкой. Вторую площадку формируют в качестве резерва.
В донском Минтрансе уточнили, что на этих же площадках находятся зоны отдыха для водителей, а также пункты обеспечения горячего питания. Благодаря организации процесса удается не создавать очереди при досмотрах.
В ведомстве рассказали, что только за последние сутки в Крым из Ростовской области через новые субъекты РФ отправились около 90 колонн из почти 600 грузовиков.
Напомним, ранее на Крымском мосту произошел теракт, который унес жизни трех человек, а потому федеральный Минтранс был вынужден изменить маршруты для большегрузов.