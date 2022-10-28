Существенное похолодание ожидается в середине следующей недели, а до того момента в Ростове прогнозируют +11-13 градусов на выходных 29 и 30 октября, однако в воскресенье и понедельник ожидаются сильные дожди, а в ночь с 30 на 31 октября температура воздуха упадет до +2 градусов.