В своем прогнозе для ТАСС Синенков предупредил дончан о резких перепадах температуры, характерных для юга России осенью. По его словам, переменчивая погода последних дней окажется под влиянием холодного атмосферного фронта, из-за чего температура упадет, а в отдельных районах Ростовской области пройдут дожди.
Существенное похолодание ожидается в середине следующей недели, а до того момента в Ростове прогнозируют +11-13 градусов на выходных 29 и 30 октября, однако в воскресенье и понедельник ожидаются сильные дожди, а в ночь с 30 на 31 октября температура воздуха упадет до +2 градусов.
Ранее стало известно, когда регион накроет первыми морозами.