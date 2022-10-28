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В Ростовской области прогнозируют резкое похолодание и дожди с 29 по 31 октября

28 октября 18:07
Фото: pxhere.com
В Ростовской области ожидается резкое похолодание и дожди, об этом рассказал ведущий специалист гидрометцентра «Фобос» Александр Синенков.

В своем прогнозе для ТАСС Синенков предупредил дончан о резких перепадах температуры, характерных для юга России осенью. По его словам, переменчивая погода последних дней окажется под влиянием холодного атмосферного фронта, из-за чего температура упадет, а в отдельных районах Ростовской области пройдут дожди. 

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Существенное похолодание ожидается в середине следующей недели, а до того момента в Ростове прогнозируют +11-13 градусов на выходных 29 и 30 октября,  однако в воскресенье и понедельник ожидаются сильные дожди, а в ночь с 30 на 31 октября температура воздуха упадет до +2 градусов. 

Ранее стало известно, когда регион накроет первыми морозами.

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