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В Ростовской области семьи мобилизованных освобождены от транспортного налога

28 октября 12:20
Фото: zsro.ru
При поддержке фракции «Единая Россия» депутаты Законодательного собрания приняли решение об установлении льготы по транспортному налогу для мобилизованных и членов их семей. Соответствующее предложение внёс губернатор Ростовской области, член Высшего совета партии Василий Голубев.

Воспользоваться льготой можно будет уже в этом году, поскольку она распространяется на налоговые периоды 2021 и 2022 годов. Это означает, что мобилизованным гражданам и членам их семей не придется до 1 декабря текущего года оплачивать транспортный налог за прошлый год. Они также освобождены от уплаты налога за 2022 год и соответственно «пропускают» следующий срок оплаты, который состоится в конце 2023 года.

- Мы изыскиваем все возможные варианты поддержки отправившихся на службу по мобилизации, а также членов их семей, как по линии нормативного регулирования, так и по линии оказания социальной и иной помощи и элементарной бытовой поддержки, - сказал председатель донского парламента, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко. - Одно из таких решений – это освобождение их от транспортного налога. Пока только на два года.

Также по решению губернатора каждому мобилизованному из региона единовременно выплачивается сумма в размере 150 тысяч рублей. 

Единороссы Ростовской области открыли несколько «горячих» информационных линий по поддержке мобилизованных и членов их семей. Через волонтерские штабы «Единой России» и #МЫВМЕСТЕ на территории области оказывается консультационная и социально-бытовая поддержка донским семьям мобилизованных.

Надо отметить, что в Ростовской области на базе Региональной общественной приемной «Единой России» для мобилизованных граждан и членов их семей действует региональная «горячая» линия 8(863)2-918-918 и 62 «горячие» линии местных общественных приемных партии в муниципалитетах. По ним граждане могут получить необходимую консультацию и разъяснения по вопросам норм мобилизации. Для оказания помощи семьям мобилизованных создан региональный Волонтерский центр, работают местные волонтерские группы. Поддержка на местах координируется также региональным штабом #МыВместе.

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