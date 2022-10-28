В Ростовской области семьи мобилизованных освобождены от транспортного налога

Воспользоваться льготой можно будет уже в этом году, поскольку она распространяется на налоговые периоды 2021 и 2022 годов. Это означает, что мобилизованным гражданам и членам их семей не придется до 1 декабря текущего года оплачивать транспортный налог за прошлый год. Они также освобождены от уплаты налога за 2022 год и соответственно «пропускают» следующий срок оплаты, который состоится в конце 2023 года.