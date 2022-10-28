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В Таиланде – новые условия получения виз

28 октября, 00:38
Желающие оформить долгосрочные визы Таиланда должны быть более обеспеченными, чем раньше.

Как пишет Infox со ссылкой на «МК», теперь в пакет документов, необходимых для оформления визы в королевство, входит копия выписки с банковского счета за последние полгода с минимальным балансом в семь тысяч долларов за каждый месяц. Раньше было достаточно просто иметь на счете шесть тысяч долларов.

Также соискателям мультивизы Таиланда придется представить в посольство план своей поездки по стране, документы с места работы или учебы. Предполагается, что таким образом в Таиланде хотят избавиться от зимовщиков – небогатых гостей, которые приезжают в страну в надежде провести зиму в тепле с минимальными расходами. Впрочем, они уже запланировали использовать право безвизового въезда в королевство на 45 суток с последующим коротким выездом и возвращением.

#Ольга Земскова
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