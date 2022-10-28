В Таиланде – новые условия получения виз

Как пишет Infox со ссылкой на «МК», теперь в пакет документов, необходимых для оформления визы в королевство, входит копия выписки с банковского счета за последние полгода с минимальным балансом в семь тысяч долларов за каждый месяц. Раньше было достаточно просто иметь на счете шесть тысяч долларов.