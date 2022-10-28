Источник издания рассказал, что в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов якобы рассматривают различные версии жестокого убийства 12-летней девочки, которая скончалась от колото-резаных ран и травмы головы.
Сейчас в круг подозреваемых включили несколько человек, в том числе местного жителя, работающего водителем, а также двух подростков, которых уже опросили и взяли анализы.
«Пока это только подозрения, они не задержаны», — цитируют свой источник корреспонденты.
Также местные жители рассказывают, что в день пропажи ребенка в хуторе Тереховском проводили поминки, а потому в круг подозреваемых попали и все присутствовавшие. Информация уточняется.
Напомним, ранее в федеральном Следкоме взяли на контроль расследование гибели девочки, ставшей жертвой неизвестных.