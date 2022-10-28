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В убийстве 12-летней школьницы из Ростовской области заподозрили двух подростков

28 октября 17:12
Фото: pxhere.com
В Ростовской области в убийстве несовершеннолетней заподозрили подростков, об этом рассказали источники Rostov.Kp.

Источник издания рассказал, что в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов якобы рассматривают различные версии жестокого убийства 12-летней девочки, которая скончалась от колото-резаных ран и травмы головы. 

Сейчас в круг подозреваемых включили несколько человек, в том числе местного жителя, работающего водителем, а также двух подростков, которых уже опросили и взяли анализы. 

«Пока это только подозрения, они не задержаны», — цитируют свой источник корреспонденты. 

В Ростовской области нашли убитой с особой жестокостью 12-летнюю девочку
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Также местные жители рассказывают, что в день пропажи ребенка в хуторе Тереховском проводили поминки, а потому в круг подозреваемых попали и все присутствовавшие. Информация уточняется.

Напомним, ранее в федеральном Следкоме взяли на контроль расследование гибели девочки, ставшей жертвой неизвестных.

 

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