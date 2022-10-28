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В Волгодонске ищут нового судью для дела о попытке самосожжения мужчины в зале суда

28 октября 10:40
Фото: 1MI
В Ростовской области в суде рассматривается дело Алексея Ежова, устроившего поджог в здании суда, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Ежову вменяли сразу несколько преступлений, в том числе угрозу убийством и вмешательство в работу Волгодонского районного суда. Все это стало причиной возбуждения уголовных дел.

Так, в 2020 году фигурант угрожал ножом знакомой, а на следующий год его уже судили. Он был подсудимым по обвинению в похищении человека и разбое.

Ежов сначала попытался сбежать с заседания, а после поджег себя в здании суда. Его спасли, а размер ущерба превысил 200 тысяч рублей.

Теперь по делу заявили самоотвод, будет рассмотрен вопрос о передаче материалов другому судье. 

 

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