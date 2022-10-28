В письмах чиновники просят руководителей компаний провести несколько мероприятий «по защите населения от опасностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции». Среди них очистка имеющихся подвалов и нанесение специальной разметки по обозначению укрытий. Сделать это необходимо до 31 октября.