Руководители некоторых предприятий Ростова стали получать письма с просьбой уточнить наличие у них подвалов. Адресатом сообщений значатся администрации районов города, уточняет Donnews.
В письмах чиновники просят руководителей компаний провести несколько мероприятий «по защите населения от опасностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции». Среди них очистка имеющихся подвалов и нанесение специальной разметки по обозначению укрытий. Сделать это необходимо до 31 октября.
В мэрии города журналистам подтвердили, что такие письма рассылаются во всех районах Ростова.
Информация уточняется.