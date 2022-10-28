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Власти в Ростове попросили руководителей предприятий принять меры по защите населения

28 октября 09:02
Фото: mchs.cap.ru
Ростовские власти попросили руководителей предприятий принять меры, необходимые для защиты населения, сообщают в СМИ.

Руководители некоторых предприятий Ростова стали получать письма с просьбой уточнить наличие у них подвалов. Адресатом сообщений значатся администрации районов города, уточняет Donnews.

В письмах чиновники просят руководителей компаний провести несколько мероприятий «по защите населения от опасностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции». Среди них очистка имеющихся подвалов и нанесение специальной разметки по обозначению укрытий. Сделать это необходимо до 31 октября.

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В мэрии города журналистам подтвердили, что такие письма рассылаются во всех районах Ростова.

Информация уточняется.

Ранее ростовчанам рассказали, где на территории города расположены бомбоубежища.

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#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Бомбоубежища#Бомбоубежище#Виктория Прутковская
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