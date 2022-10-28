В Ростовской области пресекли незаконную деятельность врача-нарколога, который работает в диспансерном отделении Таганрогского филиала областного наркологического диспансера.
Александр Р. стал фигурантом дела о получении взятки и подделке заключений о результатах медэкспертиз на употребление наркотиков.
Оперативникам удалось задокументировать факт получения наркологом взятки в размере 30 тысяч рублей от гражданина, которые стали вознаграждение за услугу по вынесению отрицательного медзаключения о наркотическом опьянении. Для этого нарколог подменил пробы, взятые в ходе медосвидетельствования. Сейчас в отношении врача возбудили уголовное дело.
Ранее главного архитектора Таганрог заподозрили в получении крупной взятки.