Оперативникам удалось задокументировать факт получения наркологом взятки в размере 30 тысяч рублей от гражданина, которые стали вознаграждение за услугу по вынесению отрицательного медзаключения о наркотическом опьянении. Для этого нарколог подменил пробы, взятые в ходе медосвидетельствования. Сейчас в отношении врача возбудили уголовное дело.