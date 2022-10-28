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Врач-нарколог из Таганрога получил взятку за подделку заключения пациента

28 октября 13:45
Фото: Яндекс.Карты
Таганрогский филиал областного наркологического диспансера
В Таганроге пресекли незаконную деятельность нарколога, который получил взятку в размере 30 тысяч рублей за подделку заключения о наркотическом опьянении, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области.

В Ростовской области пресекли незаконную деятельность врача-нарколога, который работает в диспансерном отделении Таганрогского филиала областного наркологического диспансера. 

Александр Р. стал фигурантом дела о получении взятки и подделке заключений о результатах медэкспертиз на употребление наркотиков. 

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Оперативникам удалось задокументировать факт получения наркологом взятки в размере 30 тысяч рублей от гражданина, которые стали вознаграждение за услугу по вынесению отрицательного медзаключения о наркотическом опьянении. Для этого нарколог подменил пробы, взятые в ходе медосвидетельствования. Сейчас в отношении врача возбудили уголовное дело. 

Ранее главного архитектора Таганрог заподозрили в получении крупной взятки. 

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#Надежда Пустяк#Преступность#Здоровье#Взятки#Ростовская область#Таганрог#Происшествия
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