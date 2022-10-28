Всероссийский детско-юношеский турнир по быстрым шахматам стартовал на Дону

В этом ежегодном турнире, который проходит при поддержке общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России», приняли участие самые талантливые шахматисты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В составе участников много титулованных и известных спортсменов, гроссмейстеров, а также мастеров.
В торжественном открытии мероприятия принял участие министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он зачитал приветственный адрес главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и поблагодарил правительство Ростовской области за организацию турнира на донской земле. Ахмед Дудаев также отметил, что соревнования не только дают возможность заниматься любимым делом, но и демонстрируют детям возможность и необходимость жить в согласии. Министр Чеченской Республики подчеркнул, что именно через спорт и культуру, дети выстраивают доверительные отношения между собой, что и является залогом мирного сосуществования людей разных национальностей.
Приветствовал участников соревнований и первый замглавы региона Игорь Гуськов. От имени губернатора Ростовской области, он пожелал ребятам здорового спортивного азарта, силы духа и ярких побед.
— Символично, что в этом году соревнования проходят в преддверии государственного праздника – Дня народного единства. И одна из ключевых целей турнира это укрепление межнациональной дружбы и сотрудничества между российскими регионами. Именно такие мероприятия, основанные на здоровой конкуренции, взаимоуважении, желании поделиться опытом и знаниями, способствуют нашему единению. На Дону в мире и согласии проживает более 150 национальностей, сохранивших свой язык, культурные традиции, обычаи. Мы считаем себя единым целым, и в этом – наша сила. Оставаться сплоченными, воспитывать в подрастающем поколении чувство патриотизма и единства со своим народом сегодня особенно важно, — заявил первый заместитель губернатора РО Игорь Гуськов.
Стоит отметить, что на Дону, как и в Чеченской Республике, шахматы – на особом счету. В Ростовской области реализуется уникальный проект «Всеобуч по шахматам», где обучение прошли уже более 300 тысяч детей. А такие турниры, как «РАПИД Гран-При России», позволяют воспитанникам шахматных школ не только продемонстрировать, но и повысить свое мастерство.