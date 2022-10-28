Всероссийский детско-юношеский турнир по быстрым шахматам стартовал на Дону

— Символично, что в этом году соревнования проходят в преддверии государственного праздника – Дня народного единства. И одна из ключевых целей турнира это укрепление межнациональной дружбы и сотрудничества между российскими регионами. Именно такие мероприятия, основанные на здоровой конкуренции, взаимоуважении, желании поделиться опытом и знаниями, способствуют нашему единению. На Дону в мире и согласии проживает более 150 национальностей, сохранивших свой язык, культурные традиции, обычаи. Мы считаем себя единым целым, и в этом – наша сила. Оставаться сплоченными, воспитывать в подрастающем поколении чувство патриотизма и единства со своим народом сегодня особенно важно, — заявил первый заместитель губернатора РО Игорь Гуськов.