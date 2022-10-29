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«16 беспилотников»: в Минобороны раскрыли подробности атаки ВСУ на Севастополь

29 октября 12:38
Фото: pxhere

В Минобороны раскрыли подробности атаки ВСУ на Севастополь

Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков заявил сегодня, что командование ВСУ вместе с войсками НАТО отправили к российскому Севастополю девять ударных дронов, семь водных беспилотников, а также другую военную технику.
Во время отражения атаки украинских и западных войск на внешнем рейде Севастополя Черноморский флот России уничтожил четыре морских аппарата, а еще три были потоплены на внутреннем рейде, сообщается в ежедневном отчете Минобороны. 

Также Конашенков отметил, что из-за атаки повреждения, хоть и незначительные, получил  тральщик «Иван Голубец», оборудование в бухте Южная и несколько других объектов. 

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал на своей странице в соцсетях, что в результате атаки Украины никто не пострадал.  Она началась примерно в 04:30 и отражались системами ПВО и силами Черноморского флота. 

Ранее RostovGazeta писала, что в России, в том числе Ростовской области, завершились мероприятия по частичной мобилизации, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

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