«16 беспилотников»: в Минобороны раскрыли подробности атаки ВСУ на Севастополь

Также Конашенков отметил, что из-за атаки повреждения, хоть и незначительные, получил тральщик «Иван Голубец», оборудование в бухте Южная и несколько других объектов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал на своей странице в соцсетях, что в результате атаки Украины никто не пострадал. Она началась примерно в 04:30 и отражались системами ПВО и силами Черноморского флота.

Ранее RostovGazeta писала, что в России, в том числе Ростовской области, завершились мероприятия по частичной мобилизации, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.