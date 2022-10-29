«Это не обязательно студенты, есть, например, и дружина, сформированная из числа сотрудников администрации и подведомственных учреждений<…>Всем студентам-дружинникам больше 18 лет, это обязательное условие», — сказано в ответе администрации, представители которой утверждают, что к патрулям не привлекают студентов, посещающим занятия после 16.00 мск или же не смогут доехать домой после своего обхода улиц.