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Администрация Новочеркасска прокомментировала патрулирование улиц студентами

29 октября 16:33
Фото: pxhere.com
В Новочеркасске мэрия объяснила, зачем студентов привлекли к патрулированию улиц в вечернее время, комментарий предоставил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

Напомним, в конце рабочей недели стало известно, что в Новочеркасске стали привлекать студентов для патрулирования вечерних улиц города. Администрация объяснила, что привлечение студентов к патрулированию стало ответом на запрос полиции. 

По данным пресс-службы, полиция Новочеркасска попросила мэрию найти дружинников, которые смогут помочь усилить меры безопасности, введенные из-за среднего уровня реагирования. 

После этого местные власти обратились в шесть вузов, где существуют студенческие дружины: на помощь откликнулись только половина из них,  и студенты двух вузов уже патрулируют улицы.

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В администрации объяснили, что патрули ходят по центральным улицам города, а их состав сформирован из двух сотрудников полиции, двух казаков и двух дружинников, которые присоединяются к участию в патрулях исключительно добровольно. 

«Это не обязательно студенты, есть, например, и дружина, сформированная из числа сотрудников администрации и подведомственных учреждений<…>Всем студентам-дружинникам больше 18 лет, это обязательное условие», — сказано в ответе администрации, представители которой утверждают, что к патрулям не привлекают студентов, посещающим занятия после 16.00 мск или же не смогут доехать домой после своего обхода улиц. 

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