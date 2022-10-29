Напомним, в конце рабочей недели стало известно, что в Новочеркасске стали привлекать студентов для патрулирования вечерних улиц города. Администрация объяснила, что привлечение студентов к патрулированию стало ответом на запрос полиции.
По данным пресс-службы, полиция Новочеркасска попросила мэрию найти дружинников, которые смогут помочь усилить меры безопасности, введенные из-за среднего уровня реагирования.
После этого местные власти обратились в шесть вузов, где существуют студенческие дружины: на помощь откликнулись только половина из них, и студенты двух вузов уже патрулируют улицы.
В администрации объяснили, что патрули ходят по центральным улицам города, а их состав сформирован из двух сотрудников полиции, двух казаков и двух дружинников, которые присоединяются к участию в патрулях исключительно добровольно.
«Это не обязательно студенты, есть, например, и дружина, сформированная из числа сотрудников администрации и подведомственных учреждений<…>Всем студентам-дружинникам больше 18 лет, это обязательное условие», — сказано в ответе администрации, представители которой утверждают, что к патрулям не привлекают студентов, посещающим занятия после 16.00 мск или же не смогут доехать домой после своего обхода улиц.