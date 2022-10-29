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Адвоката будут судить в Ростовской области за обман клиента на 1,2 млн рублей

29 октября 06:51
Фото: 1MI
В Ростовской области будут судить адвоката, пытавшуюся обмануть клиентку на крупную сумму, сообщили в УСКР по региону.

В августе обвиняемая обманула 40-летнюю женщину, пообещав, что ее не привлекут к ответственности за преступление. Она говорила, что у нее якобы есть хорошие знакомства в правоохранительных органах.

За эту услугу адвокат попросила 1,2 миллиона рублей, но помогать не собиралась. После получения денег ее задержали сотрудники регионального УФСБ. 

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По данному факту возбудили уголовное дело, сейчас все материалы направили в суд. Обвиняемая находится под домашним арестом. 

Ранее другого адвоката осудили в Ростове-на-Дону за обман сожительницы арестанта на 3 млн рублей.


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#Илья Протвинов#Мошенник#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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