Адвоката будут судить в Ростовской области за обман клиента на 1,2 млн рублей

В августе обвиняемая обманула 40-летнюю женщину, пообещав, что ее не привлекут к ответственности за преступление. Она говорила, что у нее якобы есть хорошие знакомства в правоохранительных органах.
За эту услугу адвокат попросила 1,2 миллиона рублей, но помогать не собиралась. После получения денег ее задержали сотрудники регионального УФСБ.
По данному факту возбудили уголовное дело, сейчас все материалы направили в суд. Обвиняемая находится под домашним арестом.
Ранее другого адвоката осудили в Ростове-на-Дону за обман сожительницы арестанта на 3 млн рублей.