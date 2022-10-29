Дети устроили опасные игры на крыше многоэтажного дома в Ростове-на-Дону

Многоквартирный дом расположен на улице Штахановского. Несколько детей нашли открытую дверь для выхода на крышу, чем и воспользовались.
"Толпа детей бегает по крыше на стройке. Родители будьте бдительны, пока до горя не дошло", - написал автор.
В комментариях часть пользователей не поддержала волнение ростовчанина. Они вспомнили свое детство и написали, что у них были аналогичные игры.
"Не знаю в какой стране вы жили, но у меня детство именно так и проходило, по заброшкам бегали и ничего", - пишут горожане.
"Если с ребенком что-то случится, то отвечать будет охранник. Родители с него ни всю душу вытянут", - сообщают ростовчане.