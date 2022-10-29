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Дети устроили опасные игры на крыше многоэтажного дома в Ростове-на-Дону

29 октября 04:49
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на крышу высотного здания забрались сразу несколько детей и устроили здесь игры, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Многоквартирный дом расположен на улице Штахановского. Несколько детей нашли открытую дверь для выхода на крышу, чем и воспользовались. 

"Толпа детей бегает по крыше на стройке. Родители будьте бдительны, пока до горя не дошло", - написал автор. 

В комментариях часть пользователей не поддержала волнение ростовчанина. Они вспомнили свое детство и написали, что у них были аналогичные игры. 

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"Не знаю в какой стране вы жили, но у меня детство именно так и проходило, по заброшкам бегали и ничего", - пишут горожане. 

"Если с ребенком что-то случится, то отвечать будет охранник. Родители с него ни всю душу вытянут", - сообщают ростовчане.

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#Илья Протвинов#Происшествия#Ростовская область#Крыша#Дети
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