Глава донского правительства Василий Голубев не только передал казачьему отряду бронетехнику с обмундированием, но также присутствовал на молебне в Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе в Новочеркасске, куда добровольцы направились на службу перед отбытием в зону СВО.