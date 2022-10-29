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Из Ростовской области в зону СВО отправился еще один отряд казаков-добровольцев

29 октября 11:51
Фото: donland.ru
Из Ростовской области в зону СВО добровольцами отправились казаки Новочеркасска, об этом рассказали в пресс-службе донского правительства.

В субботу, 29 октября, стало известно, что на днях в зону СВО отправляются донские казаки, которые решили присоединиться к спецоперации в качестве добровольцев. 

Глава донского правительства Василий Голубев не только передал казачьему отряду бронетехнику с обмундированием, но также присутствовал на молебне в Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе в Новочеркасске, куда добровольцы направились на службу перед отбытием в зону СВО. 

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Губернатор поблагодарил добровольцев за их самоотверженность и готовность защищать свою Родину и ее богатую историю, которую, по его словам, пытаются стереть.  

«Мы гордимся вами, верим в вас и всех вас ждем домой», — обратился к казакам Василий Голубев, пообещав, что регион продолжит поддерживать бойцов техникой, экипировкой, продуктами, лекарствами и любой другой необходимой помощью. 

После молебна в соборе добровольцы получили письма с пожеланиями, а также гуманитарную помощь и подарки от кадетов казачьего корпуса и общественников. 

 

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