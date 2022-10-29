В субботу, 29 октября, стало известно, что на днях в зону СВО отправляются донские казаки, которые решили присоединиться к спецоперации в качестве добровольцев.
Глава донского правительства Василий Голубев не только передал казачьему отряду бронетехнику с обмундированием, но также присутствовал на молебне в Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе в Новочеркасске, куда добровольцы направились на службу перед отбытием в зону СВО.
Губернатор поблагодарил добровольцев за их самоотверженность и готовность защищать свою Родину и ее богатую историю, которую, по его словам, пытаются стереть.
«Мы гордимся вами, верим в вас и всех вас ждем домой», — обратился к казакам Василий Голубев, пообещав, что регион продолжит поддерживать бойцов техникой, экипировкой, продуктами, лекарствами и любой другой необходимой помощью.
После молебна в соборе добровольцы получили письма с пожеланиями, а также гуманитарную помощь и подарки от кадетов казачьего корпуса и общественников.