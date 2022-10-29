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Кинотеатры Ростовской области запустят в прокат классику советского кино в ноябре

29 октября 18:07
Фото: pxhere.com
Кинотеатры Ростовской области и других субъектов России в ноябре начнут показы советских фильмов, подробности рассказал портал «Новые известия».

В издании рассказали, что в октябре Госфильмфонд, являющийся главным киноархивом России, и киностудия «Ленфильм» заключили договор, который позволит начать показы лучших советских фильмов. Речь идет о сотне кинолент «золотой коллекции»  «Ленфильма», которые запустят в показ в ноябре.  

«У зрителей по всей стране появится возможность увидеть на больших экранах легендарные отечественные фильм», — цитирует издание министра культуры Ольгу Любимову. Глава министерства добавила, что в прокат точно запустят фильмы «Отцы и дети”(1958), «Открытая книга”(1977) и «Всадник без головы”(1973).

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Тем временем сотрудники департамента кинематографии сообщают, что за период с января по октябрь текущего года кассовые сборы в российских кинотеатрах сократились на 44% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Общая выручка составила всего 18,8 миллиарда рублей. 

Пока что в афише кинотеатров Ростова-на-Дону прокат советских фильмов в ближайшие недели не указан, однако информация будет уточняться.

Ранее в Ростовской области сообщили, что сборы кинотеатров составили менее 300 миллионов рублей. 

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