Кинотеатры Ростовской области запустят в прокат классику советского кино в ноябре

Тем временем сотрудники департамента кинематографии сообщают, что за период с января по октябрь текущего года кассовые сборы в российских кинотеатрах сократились на 44% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Общая выручка составила всего 18,8 миллиарда рублей.