Кинотеатры Ростовской области запустят в прокат классику советского кино в ноябре

В издании рассказали, что в октябре Госфильмфонд, являющийся главным киноархивом России, и киностудия «Ленфильм» заключили договор, который позволит начать показы лучших советских фильмов. Речь идет о сотне кинолент «золотой коллекции» «Ленфильма», которые запустят в показ в ноябре.
«У зрителей по всей стране появится возможность увидеть на больших экранах легендарные отечественные фильм», — цитирует издание министра культуры Ольгу Любимову. Глава министерства добавила, что в прокат точно запустят фильмы «Отцы и дети”(1958), «Открытая книга”(1977) и «Всадник без головы”(1973).
Тем временем сотрудники департамента кинематографии сообщают, что за период с января по октябрь текущего года кассовые сборы в российских кинотеатрах сократились на 44% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Общая выручка составила всего 18,8 миллиарда рублей.
Пока что в афише кинотеатров Ростова-на-Дону прокат советских фильмов в ближайшие недели не указан, однако информация будет уточняться.
Ранее в Ростовской области сообщили, что сборы кинотеатров составили менее 300 миллионов рублей.