Ростовчанину поступил звонок от неизвестного, который представился силовиком и заявил о попытках снятия денег со счета потерпевшего. Он добавил, что якобы заблокировал вход в личный кабинет.
Житель города в это поверил и следовал указаниям афериста. Он перевел ему более 2,5 миллиона рублей, которые откладывал на покупку квартиры.
Больше связаться с мошенником у ростовчанина не получилось. Тогда он понял, что его обманули и обратился в полицию.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело.
Ранее адвоката осудили в Ростове-на-Дону за обман сожительницы арестанта на 3 млн рублей.