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Копивший на квартиру деньги ростовчанин перевел мошеннику 2,5 млн рублей

29 октября 08:15
Фото: 1mi
Житель Ростова-на-Дону поверил уговорам мошенника и перевел ему крупную сумму, сообщили в УМВД по региону.

Ростовчанину поступил звонок от неизвестного, который представился силовиком и заявил о попытках снятия денег со счета потерпевшего. Он добавил, что якобы заблокировал вход в личный кабинет. 

Житель города в это поверил и следовал указаниям афериста. Он перевел ему более 2,5 миллиона рублей, которые откладывал на покупку квартиры. 

Больше связаться с мошенником у ростовчанина не получилось. Тогда он понял, что его обманули и обратился в полицию. 

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. 

Ранее адвоката осудили в Ростове-на-Дону за обман сожительницы арестанта на 3 млн рублей.

#Происшествия#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Мошенник
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