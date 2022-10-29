В понедельник электричество выключат на улицах Ландышевая, Лесопарковая, Мадояна, Родниковая, Одесская, Мичуринская, Калининградская. Это затронет проспект Коммунистический, переулки Серебряный, Штурманский.
Во вторник света не будет на улицах Козлова, Нефедова, 1-я улица, Текучева, Морозовская, Черепахина, Народного Ополчения. Также это коснется переулков Скрыпника, Гвардейский, Доломановский, Доломановский.
В среду обесточат улицы Кобякова, Черевичкина, Ереванская, Кагальницкая, Тюхряева, Рябышева, 28-я линия, 30-я линия. В четверг ограничения введут по улицам Вяземцева, Граненая, Горсоветская, Школьная, Буйнакская, в переулке Кривошлыковский.