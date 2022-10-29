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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 31 октября по 6 ноября

29 октября 05:27
Фото: Pxhere

В Ростове в первую неделю ноября без электричества останутся сотни жилых домов

В Ростове-на-Дону на следующей неделе планируются массовые отключения электричества, которые пройдут с 31 октября по 6 ноября, сообщает «Донэнерго».

В понедельник электричество выключат на улицах Ландышевая, Лесопарковая, Мадояна, Родниковая, Одесская, Мичуринская, Калининградская. Это затронет проспект Коммунистический, переулки Серебряный, Штурманский.

Во вторник света не будет на улицах Козлова, Нефедова, 1-я улица, Текучева, Морозовская, Черепахина, Народного Ополчения. Также это коснется переулков Скрыпника, Гвардейский, Доломановский, Доломановский.

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В среду обесточат улицы Кобякова, Черевичкина, Ереванская, Кагальницкая, Тюхряева, Рябышева, 28-я линия, 30-я линия. В четверг ограничения введут по улицам Вяземцева, Граненая, Горсоветская, Школьная, Буйнакская, в переулке Кривошлыковский.


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#Илья Протвинов#Свет#Электричество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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