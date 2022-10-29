Выступление состоится в парке "Левобережный" в рамках патриотической акции «Мы вместе». Концерт начнется в 15.00 мск.
Часть ростовчан в соцсетях обрадовалась выступлению певца, других это не устроило.
"Спасибо, уважаемый Олег. За патриотизм, за поднятие духа, за русские песни, за детские воспоминания. За то, что отдал свое здоровье и силы этой не легкой работе", - пишут горожане.
"Не Metallica", - заявили другие ростовчане.
"Не пускайте его. Он ясные дни собирает", - пошутили местные жители, вспомнив текст одной из его песен.