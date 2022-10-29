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«Не Metallica»: ростовчане высказались о выступлении Газманова 5 ноября

29 октября 06:31
Фото: 1MI

Ростовчане высказались о выступлении Газманова днем 5 ноября

В Ростове-на-Дону 5 ноября состоится выступление Олега Газманова, что местные жители восприняли неоднозначно, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Выступление состоится в парке "Левобережный" в рамках патриотической акции «Мы вместе». Концерт начнется в 15.00 мск.

Часть ростовчан в соцсетях обрадовалась выступлению певца, других это не устроило.

"Спасибо, уважаемый Олег. За патриотизм, за поднятие духа, за русские песни, за детские воспоминания. За то, что отдал свое здоровье и силы этой не легкой работе", - пишут горожане.

Олег Газманов споет для ростовчан в парке «Левобережный» 5 ноября
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"Не Metallica", - заявили другие ростовчане. 

"Не пускайте его. Он ясные дни собирает", - пошутили местные жители, вспомнив текст одной из его песен. 

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