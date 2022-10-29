Напомним, ранее стало известно, что в Ростове ищут подрядчиков, которые подготовят проекты капремонта подземных переходов с мозаичными панно. При этом власти сообщили, что в рамках ремонта в городе рассмотрят возможность размещения в переходах и коммерческих объектов — ларьков, которые убрали некоторое время назад.