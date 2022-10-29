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«Никаких ларьков»: ростовчане выступили резко против торговли в подземных переходах

29 октября 13:22
Фото: rostov-gorod.ru

Ростовчане выступили резко против ларьков в подземных переходах

В Ростове жители поддерживают инициативу по ремонту мозаичных панно в переходах, но выступают резко против коммерческих площадей, комментарии жителей появились в соцсетях.

Напомним, ранее стало известно, что в Ростове ищут подрядчиков, которые подготовят проекты капремонта подземных переходов с мозаичными панно. При этом власти сообщили, что в рамках ремонта в городе рассмотрят возможность размещения в переходах и коммерческих объектов — ларьков, которые убрали некоторое время назад. 

При этом многие ростовчане поддержали инициативу по ремонту переходов, попросив власти осторожно отнестись к советским панно, которые являются одной из визитных карточек города. 

«Лишь бы не нарушили эти мозаики. Они бесценны», — заявили ростовчане.

«Главное, чтобы не как на Ворошиловском. А то там от мозаики особо ничего не осталось потом», — согласились горожане.

«Если это получится как на Ворошиловском, в стиле „больничный туалет“, то лучше не надо», — добавили местные жители, попросив провести бережную реставрацию уникальных панно. 

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Однако других жителей города больше обеспокоила возможность появления ларьков в подземных переходах. 

«Никаких ларьков! Я против! Только избавились, и на тебе!», — возмутился горожанин.

«Без ларьков в них может спрятаться много народа. А ларьки это заберут места», — добавил другой местный житель. 

Ранее в Ростове начали проверять состояние подвалов в целях обеспечения безопасности населения.

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