Действиями украинских военных руководили британские инструкторы, которые провели атаку не только по военной инфраструктуре, но и судам, обеспечивающим функционирование гуманитарного коридора. Из-за этого действия будут квалифицировать как теракт, а потому Россия объявила о приостановке своего участия в «черноморской инициативе» из-за отсутствия гарантий безопасности гражданских сухогрузов. Зерновая сделка также будет отложена на неопределенный срок.