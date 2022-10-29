В издании рассказали, что в субботу, 29 октября, ВСУ использовали прикрытие гуманитарного коридора, созданного для вывоза украинского черна в рамках «черноморской инициативы», и провели обстрел кораблей и инфраструктуры военной базы в Севастополе с помощью беспилотников.
Действиями украинских военных руководили британские инструкторы, которые провели атаку не только по военной инфраструктуре, но и судам, обеспечивающим функционирование гуманитарного коридора. Из-за этого действия будут квалифицировать как теракт, а потому Россия объявила о приостановке своего участия в «черноморской инициативе» из-за отсутствия гарантий безопасности гражданских сухогрузов. Зерновая сделка также будет отложена на неопределенный срок.
Сейчас Турция и ООН возобновили контакты с Российской Федерацией, а советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что своим решением Москва демонстрирует, что переговоры с Россией являются тратой времени. Тем временем, спикер Президента Украины Сергей Никифоров добавил, что Украина не участвовала в зерновом соглашении, а потому Киев будет ждать реакции других подписантов.
Ранее в Ростовской области полностью наладили грузоперевозки с Крымом спустя три недели после теракта на Керченском мосту.