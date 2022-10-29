rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Россия приостановила участие в «зерновой сделке» после теракта в Севастополе

29 октября 17:37
Фото: pxhere.com
МИД заявил, что Россия приостанавливает участие в «зерновой сделке» после обстрела военно-морской базы в Севастополе, подробностями поделился портал «Новые известия».

В издании рассказали, что в субботу, 29 октября, ВСУ использовали прикрытие гуманитарного коридора, созданного для вывоза украинского черна в рамках «черноморской инициативы», и провели обстрел кораблей и инфраструктуры военной базы в Севастополе с помощью беспилотников. 

Действиями украинских военных руководили британские инструкторы, которые провели атаку не только по военной инфраструктуре, но и судам, обеспечивающим функционирование гуманитарного коридора. Из-за этого действия будут квалифицировать как теракт, а потому Россия объявила о приостановке своего участия в «черноморской инициативе» из-за отсутствия гарантий безопасности гражданских сухогрузов. Зерновая сделка также будет отложена на неопределенный срок.

В Ростовской области урожай зерновых оказался на 10% выше прошлогоднего
Узнать подробнее

Сейчас Турция и ООН возобновили контакты с Российской Федерацией, а советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что своим решением Москва демонстрирует, что переговоры с Россией являются тратой времени. Тем временем, спикер Президента Украины Сергей Никифоров добавил, что Украина не участвовала в зерновом соглашении, а потому Киев будет ждать реакции других подписантов. 

Ранее в Ростовской области полностью наладили грузоперевозки с Крымом спустя три недели после теракта на Керченском мосту. 

 

Читайте также:
Четверо украинских боевиков пытались совершить теракт на СтавропольеДоброволец из Волгодонска погиб во время теракта на полигоне в Белгородской областиДля новых терактов: Украина забросила в Мариуполь диверсантов
#Надежда Пустяк#Происшествия#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Севастополь#Украина#Россия#Спецоперация#Происшествие#Военное положение
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12