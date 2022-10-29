В субботу днем температура составит 11 градусов, будет облачно. Сильного ветра не прогнозируется.
В воскресенье пройдут дожди, вероятность того, что они начнутся составляет 95%. Ветер усилится до семи метров в секунду.
В понедельник будут аналогичные условия, но температура не поднимется выше 10 градусов. Во вторник зонт можно оставить дома, так как осадков не будет. Но начнутся похолодания.
В течение нескольких дней средняя температура составит шесть градусов. По ночам похолодает до четырех градусов.
Ранее синоптик Роман Вильфанд заявил о надвигающихся сильных дождях на Ростовскую область.