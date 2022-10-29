rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростов-на-Дону с 30 октября начнет заливать дождями

29 октября 09:45

В Ростовской области 29 и 30 октября ожидается похолодание до минус четырех градусов

В Ростове-на-Дону в воскресенье, 30 октября, ожидается дождливая погода, сообщили в Гидрометцентре.
Сюжет
Погода

В субботу днем температура составит 11 градусов, будет облачно. Сильного ветра не прогнозируется.

В воскресенье пройдут дожди, вероятность того, что они начнутся составляет 95%. Ветер усилится до семи метров в секунду. 

В понедельник будут аналогичные условия, но температура не поднимется выше 10 градусов. Во вторник зонт можно оставить дома, так как осадков не будет. Но начнутся похолодания.

Более 150 человек обратились за помощью на дорогах из-за непогоды на Дону
Узнать подробнее

 

В течение нескольких дней средняя температура составит шесть градусов. По ночам похолодает до четырех градусов.

Ранее синоптик Роман Вильфанд заявил о надвигающихся сильных дождях на Ростовскую область.

Читайте также:
На Ростовскую область надвигается непогода с бурей в Таганрогском заливеИз-за непогоды в Ростове закрылся мост на Зеленый островВодителей Ростовской области предупредили об опасностях непогоды с 15 марта
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погода#Прогноз погоды#Общество#Илья Протвинов
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12