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«Грязь и опасность»: ростовчане пожаловались на незаконную торговлю на Зорге

29 октября 14:43
Фото: bg.rostov-gorod.ru

Ростовчане пожаловались на незаконную торговлю на Зорге

В Ростове жители попросили ликвидировать незаконную стихийную торговлю на улице Зорге, обращение появилось на портале городского благоустройства.

В четверг, 27 октября, на портале городского благоустройства появилось обращение местного жителя, обеспокоенного стихийным рынком, который возник в районе Зорге, 58/1. 

Местный житель утверждает, что торговцев становится все больше, их товары буквально загромождают тротуары навесами и ящиками с овощами и фруктами, кроме того по ним регулярно проезжают грузовики. Здесь же они останавливаются и разгружают товары. 

«Всё это для пешеходов создает неудобства и опасность для жизни, а на тротуарах и зеленых газонах грязь от незаконной торговли», — отмечает в своей жалобе ростовчанин, который просит местные власти принять меры и убрать торговые точки. 

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Ранее начальник Управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону Константин Тихонов объяснил, почему стихийного рынка на Сержантова  не существует, но базар продолжает мешать местным жителям в течение последних лет настолько, что город решил бороться с торговцами благоустройством территорий. А недавно на том же незаконном базаре на Сержантова стали продавать вонючую рыбу у здания Росгвардии. 

Управление торговли Ростова и другие службы все еще не могут справиться с нелегальной торговлей по всему городу. 

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