В четверг, 27 октября, на портале городского благоустройства появилось обращение местного жителя, обеспокоенного стихийным рынком, который возник в районе Зорге, 58/1.
Местный житель утверждает, что торговцев становится все больше, их товары буквально загромождают тротуары навесами и ящиками с овощами и фруктами, кроме того по ним регулярно проезжают грузовики. Здесь же они останавливаются и разгружают товары.
«Всё это для пешеходов создает неудобства и опасность для жизни, а на тротуарах и зеленых газонах грязь от незаконной торговли», — отмечает в своей жалобе ростовчанин, который просит местные власти принять меры и убрать торговые точки.
Ранее начальник Управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону Константин Тихонов объяснил, почему стихийного рынка на Сержантова не существует, но базар продолжает мешать местным жителям в течение последних лет настолько, что город решил бороться с торговцами благоустройством территорий. А недавно на том же незаконном базаре на Сержантова стали продавать вонючую рыбу у здания Росгвардии.
Управление торговли Ростова и другие службы все еще не могут справиться с нелегальной торговлей по всему городу.