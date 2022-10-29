Ранее начальник Управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону Константин Тихонов объяснил, почему стихийного рынка на Сержантова не существует, но базар продолжает мешать местным жителям в течение последних лет настолько, что город решил бороться с торговцами благоустройством территорий. А недавно на том же незаконном базаре на Сержантова стали продавать вонючую рыбу у здания Росгвардии.