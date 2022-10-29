Речь идет о территории аэропорта, который расположен на проспекте Шолохова. Очевидцы сделали фотографию лайнера.
"На этой территории зимой или весной начнутся геологические работы, возможно будут прокладывать инженерные коммуникации. Самолет находился там, где могут проводить работы, поэтому его выкатили и поставили под охрану", - пишет 161.ру.
Отмечается, что самолет списали в 1998 году.
Напомним, что на территории старого аэропорта появится целый жилой квартал. Для создания инфраструктуры придется потратить около 20 миллиардов рублей.