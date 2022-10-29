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Списанный самолет выкатили на взлетку старого аэропорта в Ростове-на-Дону в октябре

29 октября 08:33
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону списанный самолет Ту-134А-3, по информации СМИ, выкатили на перрон в старом аэропорту.

Речь идет о территории аэропорта, который расположен на проспекте Шолохова. Очевидцы сделали фотографию лайнера. 

"На этой территории зимой или весной начнутся геологические работы, возможно будут прокладывать инженерные коммуникации. Самолет находился там, где могут проводить работы, поэтому его выкатили и поставили под охрану", - пишет 161.ру. 

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Отмечается, что самолет списали в 1998 году. 

Напомним, что на территории старого аэропорта появится целый жилой квартал. Для создания инфраструктуры придется потратить около 20 миллиардов рублей.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Илья Протвинов
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