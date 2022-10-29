По словам жителей, весной этого года они начали ощущать неприятный запах, который распространялся от одного из домохозяйств. Люди стали жаловаться в администрацию Мелиховского сельского поселения на нарушения условий содержания домашней птицы, где на маленькой территории приезжий арендатор завёл около 2,5 тысячи гусей, но не ухаживал за ними и не убирал.
Как сообщил читатель, местные власти сначала обещали выгнать нерадивого бизнесмена. “Было несколько комиссий, дали заключения, что все нормы благоустройства и выпаса этих гусей и содержания - нарушены. Есть все эти акты. А потом что-то изменилось, и нам стали говорить какие-то невнятные обоснования, почему этого предпринимателя нельзя оштрафовать. При этом вонь стояла всё лето на пол посёлка”, - сообщил житель Керчикского.
А осенью, как утверждают жители, у птицы начался мор, погибло больше полутора тысячи голов. “И остальные продолжают дохнуть. Трупы этот предприниматель вывозит к реке Керчик и сваливает кучами”, - заявил обратившийся.
Видеоролик, на котором селяне продемонстрировали огромную свалку из трупов птиц, люди разместили в местном паблике в социальной сети. Так они пытались привлечь внимание властей к проблеме. В последствии видео исчезло по неизвестной причине.
Ранее жители Ростовской области обнаружили свалку из мертвых раков.