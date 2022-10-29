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Тысячи гусиных трупов выбросили к реке в Ростовской области

28 октября 21:23
Фото: pxhere.com
В Усть-Донецком районе Ростовской области в посёлке Керчикский на берегу реки Керчик местные жители обнаружили огромную стихийную свалку из трупов домашней птицы, обращение они написали в редакцию RostovGazeta.

По словам жителей, весной этого года они начали ощущать неприятный запах, который распространялся от одного из домохозяйств. Люди стали жаловаться  в администрацию Мелиховского сельского поселения на нарушения условий содержания домашней птицы, где на маленькой территории приезжий арендатор завёл около 2,5 тысячи гусей, но не ухаживал за ними и не убирал.

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Как сообщил читатель, местные власти сначала обещали выгнать нерадивого бизнесмена. “Было несколько комиссий, дали заключения, что все нормы благоустройства и выпаса этих гусей и содержания - нарушены. Есть все эти акты. А потом что-то изменилось, и нам стали говорить какие-то невнятные обоснования, почему этого предпринимателя нельзя оштрафовать. При этом вонь стояла всё лето на пол посёлка”, - сообщил житель Керчикского.

А осенью, как утверждают жители, у птицы начался мор, погибло больше полутора тысячи голов. “И остальные продолжают дохнуть. Трупы этот предприниматель вывозит к реке Керчик и сваливает кучами”, - заявил обратившийся.

 

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Видеоролик, на котором селяне продемонстрировали огромную свалку из трупов птиц, люди разместили в местном паблике в социальной сети. Так они пытались привлечь внимание властей к проблеме. В последствии видео исчезло по неизвестной причине. 

Ранее жители Ростовской области обнаружили свалку из мертвых раков.

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#Анна Петрова#Видео
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