Как сообщил читатель, местные власти сначала обещали выгнать нерадивого бизнесмена. “Было несколько комиссий, дали заключения, что все нормы благоустройства и выпаса этих гусей и содержания - нарушены. Есть все эти акты. А потом что-то изменилось, и нам стали говорить какие-то невнятные обоснования, почему этого предпринимателя нельзя оштрафовать. При этом вонь стояла всё лето на пол посёлка”, - сообщил житель Керчикского.