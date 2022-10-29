Напомним, что тело ребенка обнаружили 25 октября в хуторе Тереховский. На нем оказались раны, а также выявили черепно-мозговую травму головы.
По факту убийства возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет пожизненное заключение. По данным следствия, причастен к этому может быть дальний родственник убитой.
«Между ними произошла ссора, в ходе которой девочку избили. От полученных ранений она умерла», — говорится в публикации.
Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства. Ранее председатель СК Александр Бастрыкин взял под контроль это дело.