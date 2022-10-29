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Убийцей 12-летней девочки в Ростовской области оказался ее родственник

29 октября 09:14
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону подозреваемым в убийстве 12-летней девочки является ее дальний родственник, сообщили в УСКР по региону.

Напомним, что тело ребенка обнаружили 25 октября в хуторе Тереховский. На нем оказались раны, а также выявили черепно-мозговую травму головы.

По факту убийства возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет пожизненное заключение. По данным следствия, причастен к этому может быть дальний родственник убитой.

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«Между ними произошла ссора, в ходе которой девочку избили. От полученных ранений она умерла», — говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства. Ранее председатель СК Александр Бастрыкин взял под контроль это дело.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Убийство#Ребенок#Происшествия
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