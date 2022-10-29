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В Ростове две пассажирки пострадали в аварии на проспекте Шолохова 29 октября

29 октября 17:07
Фото: УГИБДД по РО
В Ростове на проспекте Шолохова столкнулась иномарка и «ВАЗ-2107», пострадали две пассажирки, об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В пресс-службе донского управления Госавтоинспекции рассказали, что в субботу, 29 октября, около 16.30 мск рядом с домом № 197/1 на проспекте Шолохова в Ростове произошла авария с участием двух автомобилей. 

53-летний водитель Škoda Kodiaq ехал по Шолохова от Малого зеленого кольца к улице Зеленой и, когда пытался перестроиться, врезался в «ВАЗ-2107».

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В итоге в результате аварии пострадали 42-летняя и 18-летняя пассажирки «ВАЗ-2107». Полиции предстоит установить все обстоятельства аварии. 

Ранее в Ростовской области рассказали, что за год на трассе М-4 «Дон» увеличилось количество аварий с пострадавшими

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