В пресс-службе донского управления Госавтоинспекции рассказали, что в субботу, 29 октября, около 16.30 мск рядом с домом № 197/1 на проспекте Шолохова в Ростове произошла авария с участием двух автомобилей.
53-летний водитель Škoda Kodiaq ехал по Шолохова от Малого зеленого кольца к улице Зеленой и, когда пытался перестроиться, врезался в «ВАЗ-2107».
В итоге в результате аварии пострадали 42-летняя и 18-летняя пассажирки «ВАЗ-2107». Полиции предстоит установить все обстоятельства аварии.
Ранее в Ростовской области рассказали, что за год на трассе М-4 «Дон» увеличилось количество аварий с пострадавшими.