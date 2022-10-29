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В Ростове рассмотрят вопросы возвращения торговых ларьков в подземные переходы

29 октября 08:55
Фото: 1MI

Подземные переходы в Ростове снова хотят изуродовать торговыми ларьками

В Ростове-на-Дону могут рассмотреть вопрос размещения торговых точек в подземных переходах, говорится в документах Госзакупок.

Сейчас в городе ищут подрядчика, который разработает проектную документацию на капремонт перехода с мозаичными сюжетными композициями. Он расположен на пересечении Буденновского и Большой Садовой.

Подрядчика выберут в рамках конкурса, он станет известен 17 ноября. Начальная стоимость контракта составляет 7,5 миллиона рублей.

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Во время работ рассмотрят возможность размещения помещений для коммерческого использования. Победившая компания должна будет выполнить все требования за 10 месяцев с момента получения разрешения в органе охраны объектов культурного наследия. 

Ранее в Ростове активисты смогли восстановить фонтан «Лира», изувеченный коммунальщиками.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ремонт#Переход#Общество#Илья Протвинов
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