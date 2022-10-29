Сейчас в городе ищут подрядчика, который разработает проектную документацию на капремонт перехода с мозаичными сюжетными композициями. Он расположен на пересечении Буденновского и Большой Садовой.
Подрядчика выберут в рамках конкурса, он станет известен 17 ноября. Начальная стоимость контракта составляет 7,5 миллиона рублей.
Во время работ рассмотрят возможность размещения помещений для коммерческого использования. Победившая компания должна будет выполнить все требования за 10 месяцев с момента получения разрешения в органе охраны объектов культурного наследия.
Ранее в Ростове активисты смогли восстановить фонтан «Лира», изувеченный коммунальщиками.