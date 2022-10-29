Согласно меткам, оставленным ростовчанами на карте, первая из двух аварий произошла на улице Менжинского рядом с главной проходной одного из ростовских градообразующих предприятий в субботу, 29 октября, около 17.12 мск в правом ряду. Очевидец не уточняет данные автомобилей или самой аварии, однако из-за этой аварии на улице Менжинского образовался затор, который остановил движение от площади Страны Советов до кольцевой развязки между улицами Троллейбусной, Курчатова и выезда с Российской.