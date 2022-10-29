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В Ростове Сельмаш застыл в многокилометровых пробках из-за ДТП вечером 29 октября

29 октября 15:15
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове в субботу, 29 октября, из-за ДТП на улицах Менжинского и Пановой Сельмаш сковало восьмибалльными пробками, данные об этом появились на сервисе «Яндекс. Карты».

Согласно меткам, оставленным ростовчанами на карте, первая из двух аварий произошла на улице Менжинского рядом с главной проходной одного из ростовских градообразующих предприятий в субботу, 29 октября, около 17.12 мск в правом ряду. Очевидец не уточняет данные автомобилей или самой аварии, однако из-за этой аварии на улице Менжинского образовался затор, который остановил движение от площади Страны Советов до кольцевой развязки между улицами Троллейбусной, Курчатова и выезда с Российской. 

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Позднее уже вторая авария произошла у терапевтического корпуса Областной больницы № 2 на улице Пановой в правом ряду около 17.46 мск, которая окрасила Менжинского в бордовый цвет. 

На момент публикации в УГИБДД не сообщили подробностей этих ДТП, однако RostovGazeta рекомендует водителям выбирать альтернативные объезды, чтобы не увеличивать свое время в дороге. 

Ранее другая огромная пробка возникла из-за аварии у подъезда к Батайску.

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