Согласно меткам, оставленным ростовчанами на карте, первая из двух аварий произошла на улице Менжинского рядом с главной проходной одного из ростовских градообразующих предприятий в субботу, 29 октября, около 17.12 мск в правом ряду. Очевидец не уточняет данные автомобилей или самой аварии, однако из-за этой аварии на улице Менжинского образовался затор, который остановил движение от площади Страны Советов до кольцевой развязки между улицами Троллейбусной, Курчатова и выезда с Российской.
Позднее уже вторая авария произошла у терапевтического корпуса Областной больницы № 2 на улице Пановой в правом ряду около 17.46 мск, которая окрасила Менжинского в бордовый цвет.
На момент публикации в УГИБДД не сообщили подробностей этих ДТП, однако RostovGazeta рекомендует водителям выбирать альтернативные объезды, чтобы не увеличивать свое время в дороге.
Ранее другая огромная пробка возникла из-за аварии у подъезда к Батайску.