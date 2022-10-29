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В Ростове впервые провели футбольный турнир среди транспортных компаний

29 октября 08:24
Фото: Мария Петрова
В Ростове-на-Дону впервые организовали товарищеский турнир по футболу среди сотрудников транспортных предприятий, сообщила пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.

В честь своего профессионального праздника представители отрасли устроили спортивные мероприятия. Всего участниками футбольного турнира стали семь команд, в том числе присоединились сотрудники Департамента транспорта. 
 
Турнир был благотворительным, а зрителями на стадионе "Арсенал" стали инвалиды-колясочники. И это не случайно.
 
За несколько месяцев в рамках проводимой работы водители стали более внимательно относиться к людям с ограниченными возможностями здоровья. Всем гостям организаторы передали подготовленные подарки. 
 
Турнир провели в формате: 5х5, а команды поделили на две группы. В рамках группового этапа каждая сыграла с каждой. 


 
После этого были два полуфинала, игра за третье место и финал. Победителями стали футболисты МУП МТК «Ростовпассажиртранс», второе и третье места заняли «ТрансЭкспорт» и Департамент транспорта.
 
Мария Петрова на своей странице в соцсети "ВКонтакте" поздравила победителей, а также участников с предстоящим Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. 
 
Ранее в городе провели Кубок управления по физической культуре и спорту «Осенний шар» по бильярдному спорту.

#Илья Протвинов#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Футбол
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