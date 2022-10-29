Днем в мессенджерах среди ростовчан стали распространяться видео задымления в районе моста на Текучева, очевидцы утверждали, что причиной это стал пожар на улице Владикавказской, они также сообщали, что слышали звуки, напоминающие взрывы.
В УМЧС Ростовской области подтвердили, что в 14.45 мск они получили сигнал о пожаре в гараже площадью 200 квадратных метров, огонь перекинулся на три автомобиля. К месту происшествия выехали три единицы спецтехники и 10 пожарных, которые ликвидировали огонь к 15.23 мск.
Ранее в Ростовской области в одном из магазинов замкнуло электропроводку, после чего в торговых помещениях произошел пожар.