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В Ростове во время пожара в автосервисе сгорели три автомобиля 29 октября

29 октября 13:25
Фото: 50.mchs.gov.ru
В Ростове днем в субботу, 29 октября, в одном из гаражей в центре города вспыхнул пожар, загорелись и три автомобиля, об этом сообщили в пресс-службе УМЧС по Ростовской области.

Днем в мессенджерах среди ростовчан стали распространяться видео задымления в районе моста на Текучева, очевидцы утверждали, что причиной это стал пожар на улице Владикавказской, они также сообщали, что слышали звуки, напоминающие взрывы.   

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В УМЧС Ростовской области подтвердили, что в 14.45 мск они получили сигнал о пожаре в гараже площадью 200 квадратных метров, огонь перекинулся на три автомобиля. К месту происшествия выехали три единицы спецтехники и 10 пожарных, которые ликвидировали огонь к 15.23 мск. 

Ранее в Ростовской области в одном из магазинов замкнуло электропроводку, после чего в торговых помещениях произошел пожар.

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#Пожар#ЧП#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Надежда Пустяк
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