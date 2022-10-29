В УМЧС Ростовской области подтвердили, что в 14.45 мск они получили сигнал о пожаре в гараже площадью 200 квадратных метров, огонь перекинулся на три автомобиля. К месту происшествия выехали три единицы спецтехники и 10 пожарных, которые ликвидировали огонь к 15.23 мск.