В ходе заседания сообщили, что за девять месяцев текущего года на 2,6% выросло количество аварий, при этом количество раненых увеличилось на 6,2% по отношению к периоду прошлого года. Между тем, власти сообщают, что хоть аварии и стали более травматичными, количество смертей снизилось на 20,3% по отношению к периоду с января по сентябрь прошлого года.