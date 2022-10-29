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В Ростовской области на 20,3% сократилась смертность в ДТП в 2022 году

29 октября 16:03
Фото: pxhere.com
В Ростовской области за период с января по сентябрь 2022 года количество летальных исходов в результате ДТП сократилось на 20,3%, об этом сообщили на портале донского правительства.

Представители Минтранспорта Ростовской области и донского УГИБДД ГУ МВД России на днях провели заседание, в ходе которого обсуждали план мероприятий по снижению аварийности на дорогах.  

В ходе заседания сообщили, что за девять месяцев текущего года на 2,6% выросло количество аварий, при этом количество раненых увеличилось на 6,2% по отношению к периоду прошлого года. Между тем, власти сообщают, что хоть аварии и стали более травматичными, количество смертей снизилось на 20,3% по отношению к периоду с января по сентябрь прошлого года. 

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В пресс-службе отметили, что чаще всего аварии происходили в дневное время, когда не было никаких экстремальных погодных условий, а основной причиной аварий стали неправильно выбранные скорость движения и дистанция между автомобилями. 

Сейчас власти сообщают, что в целях снижения количества аварий в Ростовской области установили почти 3,1 километра барьерных ограждений на межмуниципальных автодорогах, а уже в следующем году летом откроется участок обхода Аксая, после чего рабочие приступят к обустройству трассы между 777-м и 933-м километрами трассы М-4 «Дон». 

Ранее ростовчан шокировало повышение тарифа на проезд по платным участкам трассы М-4 «Дон».

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