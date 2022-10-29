Представители Минтранспорта Ростовской области и донского УГИБДД ГУ МВД России на днях провели заседание, в ходе которого обсуждали план мероприятий по снижению аварийности на дорогах.
В ходе заседания сообщили, что за девять месяцев текущего года на 2,6% выросло количество аварий, при этом количество раненых увеличилось на 6,2% по отношению к периоду прошлого года. Между тем, власти сообщают, что хоть аварии и стали более травматичными, количество смертей снизилось на 20,3% по отношению к периоду с января по сентябрь прошлого года.
В пресс-службе отметили, что чаще всего аварии происходили в дневное время, когда не было никаких экстремальных погодных условий, а основной причиной аварий стали неправильно выбранные скорость движения и дистанция между автомобилями.
Сейчас власти сообщают, что в целях снижения количества аварий в Ростовской области установили почти 3,1 километра барьерных ограждений на межмуниципальных автодорогах, а уже в следующем году летом откроется участок обхода Аксая, после чего рабочие приступят к обустройству трассы между 777-м и 933-м километрами трассы М-4 «Дон».
Ранее ростовчан шокировало повышение тарифа на проезд по платным участкам трассы М-4 «Дон».