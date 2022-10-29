Так в субботу, 29 октября, в Ростовской области сохранится прохладная погода с температурой воздуха от +8 до +13 градусов, однако в течение дня на севере и востоке региона будут наблюдаться дожди, а в течение всего дня будет дуть ветер скоростью до 12 метров в секунду. Из-за этого воздух будет казаться прохладнее, чем есть на самом деле. Ночью температура опустится до градуса ниже нуля.