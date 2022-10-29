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В Ростовской области на выходных 29 и 30 октября ожидается до -3 градусов

29 октября 11:31
Фото: pxhere.com
В Ростовской области на выходных ночью ожидается похолодание до -3 градусов, об этом сообщили синоптики.

Так в субботу, 29 октября, в Ростовской области сохранится прохладная погода с температурой воздуха от +8 до +13 градусов, однако в течение дня на севере и востоке региона будут наблюдаться дожди, а в течение всего дня будет дуть ветер скоростью до 12 метров в секунду. Из-за этого воздух будет казаться прохладнее, чем есть на самом деле. Ночью температура опустится до градуса ниже нуля.

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Уже на следующий день в воскресенье, 30 октября, в Ростовской области на севере и западе будет наблюдаться плотный туман, а в части населенных пунктов пройдут умеренные дожди. Дневные температуры воздуха будут колебаться от трех до восьми градусов тепла, и поднимется сильный ветер скоростью до 14 метров в секунду. Ночью на севере региона ожидаются заморозки до -3 градусов.

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#Надежда Пустяк#Прогноз погоды#Ростовская область#Общество
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